Yulen Pereira aclara por qué le ha pedido una prueba de paternidad a Jeimy Báez

En medio del proceso legal que mantienen, Yulen Pereira señaló que la solicitud de la prueba de ADN busca regularizar la filiación de su hijo y permitirle llevar su apellido, enmarcando esta medida en un procedimiento judicial y no en una sospecha sobre su paternidad. Según informó el medio que publicó la información, el exdeportista manifestó interés en asegurar el bienestar del menor y explicó que la actuación está gestionada a través de abogados de ambas partes.

De acuerdo con lo publicado, Jeimy Báez apareció en el programa “El tiempo justo” luego de varios meses alejada del foco público tras convertirse en madre el 2 de septiembre pasado. Durante su participación, reveló que Pereira le pidió una prueba de paternidad, pese a que en las contadas ocasiones en las que vio al menor —siete veces en un periodo de seis meses, según detalló el programa—, él mismo habría comentado las similitudes físicas entre ambos, recordando cómo se parecía a él de bebé.

Al poco tiempo de esta declaración pública, Yulen Pereira ofreció su versión en el mismo espacio televisivo. El medio señaló que, durante su intervención, Pereira remarcó: “el niño es precioso, es un clon mío, no tengo ninguna duda”, insistiendo en que la solicitud de la prueba de ADN se inserta en el contexto de un proceso legal. “No llegamos a un acuerdo, nos está costando bastante. Está en manos de un abogado porque queremos cumplir y que se hagan las cosas bien. Lo único que quiero es lo mejor para mi hijo, porque repito, es mi hijo”, puntualizó. En sus declaraciones, Pereira aclaró que busca asumir responsabilidades respecto del bebé y establecer un régimen de visitas, pero que la madre del menor, Jeimy Báez —con quien mantuvo una breve relación antes de participar en el programa ‘GH DÚO’—, no ha facilitado el proceso.

El medio destacó que, tras finalizar su participación en el reality, Pereira acudió a un evento relacionado con el estreno de la serie “Day one” y volvió a pronunciarse ante la prensa. El exesgrimista recalcó que el asunto se encuentra completamente en la vía legal: “Ahora mismo todo está en manos de abogados. Es un tema bastante delicado porque se trata de mi hijo, es un menor. Entonces, bueno, estamos intentando hacer todo lo posible para que vaya por el buen camino y que al final el niño, que es el más afectado en este caso, tenga lo mejor y llegue a las mejores formas para salir para el mundo”.

En relación al parecido físico del niño, Pereira repitió su convicción de que el menor comparte rasgos con él, aunque también señaló: “se parece a mí porque es guapo, pero se parece también a la madre que es más guapa que yo”. En sus palabras, reconoció la complejidad de la situación familiar, haciendo énfasis en su intención de acercar poco a poco a ambas partes implicadas: “Es una situación complicada, como ya sabéis. Al final, yo estoy intentando que las familias, un poquito poco a poco, se vayan juntando, porque es un tema delicado, como os digo, pero yo, por lo menos por mi parte, intento que todo llegue a un buen puerto”.

El medio informó que Pereira hizo hincapié en que la prioridad es el bienestar del menor. “Lo importante es el niño, que tiene un padre, tiene una madre, y lo importante es conseguir lo mejor para él”, dijo tajantemente. Al referirse a su experiencia con la paternidad, describió este hecho como “una sorpresa, una cosa preciosa”, y agregó: “La verdad que yo creo que es el amor más incondicional que he vivido en mi vida, y ojalá todo el mundo pueda vivir esta sensación alguna vez”.

Respecto a los aspectos legales y el estatus actual del proceso, Pereira remarcó que todo sigue a través de los abogados de ambas partes. La intención, según subrayó, es alcanzar un acuerdo que beneficie al niño y permita que el menor cuente formalmente con la figura paterna reconocida por la vía judicial. El medio consignó que, aunque existe un deseo de acuerdo mutuo, la interlocución se mantiene únicamente a través de profesionales legales, dado que la comunicación directa entre las partes se encuentra dificultada según relataron los protagonistas en sus respectivas apariciones públicas.

El medio también recogió la declaración de Pereira sobre el equilibrio entre la crianza de su hijo y su vida personal, en la que enfatizó que, pese a la exigencia de su carrera como esgrimista, procura dedicar el máximo tiempo posible al pequeño, y aseguró que aún dispone de espacio para explorar nuevas relaciones sentimentales, aunque no aportó detalles específicos sobre su situación actual en ese ámbito.

En sus declaraciones, Pereira refutó que la demanda de una prueba de paternidad estuviera motivada por dudas respecto a la filiación, haciendo énfasis en que el propósito central es resolver cuestiones administrativas y legales que respalden el cumplimiento de sus deberes y derechos como padre, siempre focalizado en los intereses del menor. La gestión judicial forma parte, según lo descrito, del procedimiento que le permitirá establecer de manera oficial el vínculo filial y regular el régimen de visitas, que actualmente se halla en discusión.