Reino Unido envía un destructor al Mediterráneo oriental y continúa mandando aviones a Oriente Próximo

El Ministerio de Defensa británico ha informado este miércoles de la partida del destructor 'HMS Dragon' de Tipo 45 desde Portsmouth al Mediterráneo oriental, a fin de "ayudar a proteger" sus "activos e intereses", y ha afirmado que sus aviones y cazas continúan contribuyendo a la defensa de sus activos en Oriente Próximo y de sus aliados regionales, ante las represalias iraníes por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

"Ayer, el HMS Dragon zarpó de Portsmouth y se dirige al Mediterráneo Oriental. El destructor Tipo 45 utilizará su sistema de misiles Sea Viper para proteger los activos e intereses del Reino Unido, con la ayuda de los helicópteros Merlin y Wildcat", ha indicado la cartera en un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, ha informado de que "aviones Typhoon y F-35 de Reino Unido han continuado realizando salidas defensivas en toda la región de Oriente Próximo, operando junto con aliados y socios en defensa de las zonas de soberanía, Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos".

Cabe recordar que el pasado 3 de marzo, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció que enviaría a Chipre el destructor 'HMS Dragon', Tipo 45, así como varios helicópteros "con capacidad antidrones" en aras de reforzar la seguridad de la base militar de la Fuerza Aérea en Akrotiri. En estos momentos, la Marina Real británica cuenta con un total de seis destructores de ese tipo.

Dicha base militar fue objeto del impacto de un dron de fabricación iraní, en el marco de la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero, buscando descabezar al régimen de los ayatolás.

