Registrados daños materiales en el Aeropuerto Internacional de Kuwait a causa de un ataque con drones

La Autoridad Pública para Aviación Civil informó que no se registraron víctimas tras el ataque dirigido contra el principal aeropuerto kuwaití, y confirmó que las instalaciones sufrieron daños materiales por el impacto de vehículos aéreos no tripulados. El Aeropuerto Internacional de Kuwait fue blanco de una agresión con drones ocurrida este jueves, como reportó la agencia oficial KUNA, en medio de una serie de incidentes relacionados con la escalada militar en la región y el aumento de la actividad bélica impulsada por Irán.

De acuerdo con lo señalado por KUNA, el ataque con drones afectó parte de la infraestructura del aeropuerto y sucedió pocas horas después de que las autoridades informaran sobre dos personas heridas por el impacto de un dron contra un edificio residencial en la zona meridional del país. El informe recogido por medios kuwaitíes precisó además que la infraestructura aeroportuaria resultó dañada a raíz del ataque, mientras las defensas antiaéreas del país permanecieron activas frente a la serie de incursiones de las últimas jornadas.

Según detalló la agencia estatal, las autoridades de Kuwait han reportado en días recientes la interceptación de decenas de proyectiles, incluidos misiles y vehículos aéreos no tripulados, atribuidos a operaciones militares iraníes. Los ataques forman parte de la respuesta de Irán contra Israel y objetivos estadounidenses en el Medio Oriente, como reacción a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní. Esta dinámica ha elevado el nivel de alerta en la región así como el despliegue de dispositivos de defensa en infraestructuras civiles y críticas en Kuwait y otros países cercanos.

El medio KUNA consignó que la Autoridad Pública para Aviación Civil se encargó de las primeras evaluaciones tras la agresión al aeropuerto, descartando la presencia de heridos entre el personal y visitantes, pero confirmando daños materiales en la terminal aérea y en instalaciones asociadas. La entidad subrayó que la seguridad y la continuidad de las operaciones del aeropuerto se convirtieron en asuntos prioritarios tras el incidente, mientras se realizaba un recuento de los daños y se coordinaba la respuesta con otros organismos estatales.

Según publicó la agencia estatal, el contexto regional ha estado marcado por una sucesión de ataques contra Kuwait, atribuidos a la ofensiva militar de Irán en respuesta a acciones efectuadas por Israel y Estados Unidos. Fuentes gubernamentales señalan que los sistemas de defensa aérea de Kuwait lograron derribar numerosos misiles y drones antes de que alcanzaran objetivos sensibles o zonas densamente pobladas. El impacto sobre el aeropuerto representa uno de los incidentes de mayor notoriedad en territorio kuwaití en este periodo de creciente presión militar.

Las autoridades locales solicitaron a la población mantener la calma e indicaron que se han fortalecido los protocolos de seguridad en otros puntos estratégicos del país. Funcionarios enfatizaron que las respuestas a ataques recientes constituyen parte de una estrategia más amplia para proteger infraestructuras clave ante la ola de violencia desatada en la región. KUNA reportó que, pese a los daños materiales, el tráfico aeroportuario intentó retomarse sin demoras significativas, mientras continuaba la investigación para precisar el alcance de la agresión y el tipo de drones involucrados.

La escalada de ataques trasciende las fronteras de Kuwait y se conecta con la situación de tensión generada en el Medio Oriente a partir de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos sobre objetivos en Irán, que a su vez provocó la respuesta militar de la República Islámica. Según informaciones dadas a conocer por KUNA, las autoridades kuwaitíes se encuentran en coordinación constante con socios regionales e internacionales, reforzando medidas de vigilancia sobre puntos neurálgicos urbanos y militares para anticipar nuevas amenazas.

Diversos organismos oficiales reiteraron que continúan vigilando la evolución de los acontecimientos y se encuentran preparados para activar protocolos de emergencia si la situación se recrudece. El incidente en el aeropuerto y el ataque previo al edificio residencial se inscriben en el marco de una serie de operaciones militares y de seguridad destinadas a neutralizar los riesgos asociados con la confrontación entre Irán, Israel y las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

KUNA también apuntó que las autoridades mantienen un canal permanente de comunicación con la población y los operadores de servicios públicos, con el objetivo de minimizar el impacto de los ataques sobre la vida cotidiana y garantizar la seguridad de infraestructuras sensibles ante el contexto de alerta elevado que enfrenta Kuwait y gran parte del entorno regional.