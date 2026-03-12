Agencias

Principales titulares de los periódicos para el viernes 13 de febrero

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El líder de Irán clama venganza y estrangula la economía global"

-- "El Gobierno andaluz desoyó los avisos sobre el colapso en las mamografías"

EL MUNDO

-- "Los drones iraníes vacían el paraíso del lujo de Dubai"

-- "La investigación detecta "firmas manipulables" en los informes de Adif sobre Adamuz"

ABC

-- "Trump purgó a la cúpula militar que le recomendó no atacar Irán"

-- "La guerra le cuesta a EEUU unos 2.000 millones de dólares al día en pleno pulso de la Casa Blanca con los demócratas"

LA RAZÓN

-- ""Si Vox no gana a la izquierda y no pacta con el PP, nadie entiende para qué sirve""

EL PERIÓDICO

-- "El Gobierno planea rebajas fiscales al campo y al transporte"

-- "Irán y Hezbolá atacan a Israel"

Miércoles, 11 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

El G7 apoya las medidas de la AIE, incluido el uso de reservas estratégicas de petróleo

Israel ataca un edificio residencial en Beirut, la segunda acción dentro de la capital

Pyongyang denuncia "los actos de agresión" de EEUU e Israel contra Irán y "respeta" la elección de Mojtaba Jamenei

El gobierno norcoreano condena el ataque militar lanzado por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, advierte sobre el peligro para la estabilidad global y expresa respaldo a la reciente designación de Mojtaba Jamenei como máxima autoridad de Irán

Hace 20 años Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile

