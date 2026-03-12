Principales titulares de los periódicos para el viernes 13 de febrero

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El líder de Irán clama venganza y estrangula la economía global"

-- "El Gobierno andaluz desoyó los avisos sobre el colapso en las mamografías"

EL MUNDO

-- "Los drones iraníes vacían el paraíso del lujo de Dubai"

-- "La investigación detecta "firmas manipulables" en los informes de Adif sobre Adamuz"

ABC

-- "Trump purgó a la cúpula militar que le recomendó no atacar Irán"

-- "La guerra le cuesta a EEUU unos 2.000 millones de dólares al día en pleno pulso de la Casa Blanca con los demócratas"

LA RAZÓN

-- ""Si Vox no gana a la izquierda y no pacta con el PP, nadie entiende para qué sirve""

EL PERIÓDICO

-- "El Gobierno planea rebajas fiscales al campo y al transporte"

-- "Irán y Hezbolá atacan a Israel"