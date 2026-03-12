Palantir explora otros modelos de IA fuera de Anthropic tras la disputa con la Administración Trump

El Departamento de Guerra de Estados Unidos comunicó su intención de reemplazar progresivamente el uso de los productos de Anthropic en sus sistemas, señalando a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro debido a sus restricciones sobre ciertas aplicaciones militares. En este contexto, Palantir Technologies, proveedor clave de software y tecnología de defensa para entidades militares estadounidenses, anticipa la posible integración de modelos de inteligencia artificial desarrollados por otras firmas tecnológicas para asegurar la continuidad del acceso de sus clientes militares a soluciones avanzadas. Según informó la cadena CNBC, Alexander Karp, director ejecutivo y cofundador de Palantir, afirmó que la actual disputa motiva una revisión de los proveedores de modelos de IA empleados en los sistemas de la empresa, y que la plataforma "probablemente" se beneficiará de colaboraciones con otras empresas, más allá de Anthropic y sus tecnologías como el modelo 'Claude'.

La polémica surgió cuando Anthropic se negó a autorizar el uso de su tecnología para determinados propósitos militares, lo que motivó la clasificación del Departamento de Guerra estadounidense y su anuncio de eliminar poco a poco el uso de estos productos. Según publicó la cadena CNBC, Karp detalló que actualmente los sistemas de Palantir continúan integrando soluciones de Anthropic, pero ante la presión institucional y la necesidad de responder a los criterios del cliente gubernamental, la compañía explora alternativas de integración con los grandes modelos de lenguaje de otras tecnológicas como OpenAI, Nvidia o Google.

La posibilidad de modificar la arquitectura tecnológica busca garantizar que agencias como el Ejército mantengan acceso a materiales de inteligencia artificial de vanguardia. El directivo enfatizó que el debate en curso se enmarca en la necesidad de contar con tecnología "letal y de máxima eficacia" en el entorno militar, argumentando que tanto hombres como mujeres de las fuerzas armadas —institución a la que denominó “la más ampliamente respetada por todos los sectores demográficos”— requieren acceso garantizado a sistemas avanzados. "En Palantir nos aseguraremos de que la obtengan", remarcó Alexander Karp, citado por CNBC.

El ejecutivo de Palantir también abordó el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales, subrayando que los productos de la firma “defienden el derecho a la privacidad” bajo el amparo de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Según consignó CNBC, Karp matizó que el foco actual de la controversia no se encuentra en la vigilancia sino en la capacidad para enfrentar amenazas sobre el terreno militar.

No obstante, Karp reconoció que existen riesgos asociados al avance tecnológico y consideró que sería relevante restringir ciertos usos de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la aplicación de la ley o en contextos que pudieran “desmantelar los derechos que nos fueron otorgados”, según lo publicado por CNBC. El ejecutivo defendió la necesidad de garantizar que las plataformas tecnológicas respeten los derechos fundamentales, advirtiendo sobre los peligros de una utilización excesiva o inapropiada.

El debate sobre el papel de las compañías tecnológicas en la provisión de plataformas a entidades gubernamentales también fue abordado por el CEO de Dell Technologies. Michael Dell cuestionó la postura de Anthropic, y en una entrevista publicada por Bloomberg TV, declaró: "No creo que una empresa pueda dictarle a un gobierno soberano lo que hace con sus herramientas. Simplemente no creo que sea un modelo viable". El comentario de Dell refuerza la idea de que las expectativas gubernamentales sobre la disponibilidad y manejo de tecnologías estratégicas requieren alineamiento entre proveedores y clientes públicos.

Por su parte, Anthropic inició una demanda contra el Ejecutivo de Estados Unidos a raíz de su designación como “riesgo para la cadena de suministro”, calificando la decisión oficial como “sin precedentes e ilegal”. Según detalló Bloomberg TV, la compañía alertó sobre represalias y daños "irreparables", señalando que, a pesar de la controversia, el gobierno estadounidense sigue valiendo productos de Anthropic, aunque el uso se irá reduciendo de forma paulatina.

La situación actual ejemplifica el conflicto entre innovadoras empresas tecnológicas, el sector público y los marcos normativos que regulan el empleo de inteligencia artificial en contextos sensibles como la defensa nacional. Según las declaraciones recogidas por CNBC y Bloomberg TV, los movimientos estratégicos de Palantir y la respuesta de Anthropic seguirán marcando el debate sobre la independencia tecnológica y los límites éticos de la colaboración entre industria privada y gobiernos.