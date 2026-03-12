María Pombo responde al dardo de Victoria Vera y le resta importancia: "No me ha ofendido nada"

Ante la reciente controversia entre figuras del cine y creadores de contenido digital en España, María Pombo expresó su punto de vista restando importancia a los comentarios de Victoria Vera y asegurando que no siente ninguna clase de ofensa. Según publicó el medio, la influencer enfatizó que no detecta motivo alguno para el conflicto y que acepta las disculpas públicas que la actriz ofreció, dando así por superada la polémica.

El debate cobró notoriedad después de que Victoria Vera, veterana actriz, fue consultada sobre la presencia de María Pombo en el ámbito público. Al responder, Vera cuestionó la popularidad y el papel de los influencers en eventos como los Premios Goya. Tal como detalló la fuente original, Vera se mostró sorprendida: “¿Quién es María Pombo? ¿Pombo? No sé. Ah, ¿la que lee? Ah, Dios mío, ¡qué tristeza!”. Posteriormente, la actriz comparó a las actrices del pasado con los actuales creadores digitales, afirmando: “Influencers yo creo que eran las actrices de los años 30 y 40, que las mujeres imitaban sus peinados y trajes, y leían, leían”.

La respuesta de María Pombo se distinguió por un tono conciliador. Según consignó el medio, la influencer aseguró que “No, no, no me ofendió, eh, para nada, de verdad que lo puedo entender. O sea, es que al final es un tema que hay muchas opiniones, así que ningún tipo de ofensa. Así que me alegro mucho, disculpas aceptadas y ya se acabó la polémica”. Con estas declaraciones, descartó la posibilidad de escalar la disputa generacional y dejó claro que no considera necesario profundizar en la controversia.

A lo largo de su intervención, Pombo reiteró en diferentes ocasiones que no percibió ninguna agresión personal. También subrayó que no interpreta la referencia a la edad de Victoria Vera como una falta de respeto: “Deseo con todas mis fuerzas llegar a los 80 y 90 e incluso como ha llegado ella, que está estupenda. O sea, que por supuesto que no veo lo ofensivo en hablar de la edad. O sea, al revés, me parece algo maravilloso”, manifestó la influencer, según informó el medio. De este modo, apartó el foco de la discusión sobre la diferencia de edades y señaló que considera positivo alcanzar una avanzada edad en buenas condiciones.

El medio indicó que, ante las disculpas públicas, Pomo remarcó que no las considera necesarias: “No, de verdad que no. Ya os he dicho que no me ha ofendido nada y de hecho no necesito unas disculpas porque no lo veo necesario. Así que bueno, pues por supuesto las acepto y feliz”. Esta postura se acompaña de su voluntad de no seguir ahondando en el asunto.

Respecto al enfrentamiento más amplio entre actores e influencers y la participación de estos últimos en eventos como las galas de premios, Pombo prefirió evitar entrar de lleno en la discusión. Según apuntó el medio, señaló que el debate ya se ha discutido suficientemente: “Es que ya, creo que ya se ha hablado mucho y creo que ya hay diversas opiniones y que ya tampoco hay mucho más que decir”.

Sobre su propia presencia en galas como la de los Goya, Pombo recordó que apenas ha asistido a una edición, precisando que no es parte habitual de estos eventos y que no forma parte activa del debate: “Sí, yo llevo muchos años sin, bueno, he asistido una vez en mi vida y ya está, o sea que la realidad es que yo no estoy dentro de esta polémica, así que me toca a mí descansar y que respondan otros”.

En el contexto actual, donde personalidades del cine y creadores digitales frecuentan los mismos espacios públicos y mediáticos, las diferencias generacionales y las tensiones sobre la legitimidad de cada grupo continúan emergiendo. No obstante, la postura expresada por María Pombo, según reportó la fuente original, busca rebajar el nivel de conflicto y cerrar filas en torno a la convivencia de distintas perspectivas y trayectorias públicas.