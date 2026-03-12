Las imágenes más familiares de Lola García con la hija de Kiko Rivera que no harán ninguna gracia a Irene Rosales

Lola García apareció acompañando a Carlota, la hija menor de Kiko Rivera, a la salida del colegio, según reportó el medio que difundió las imágenes. Este gesto, marcado por muestras de afecto entre la bailaora y la niña, ha reavivado la controversia en torno a la relación familiar, especialmente por los antecedentes de desacuerdo entre Irene Rosales y la actual pareja del dj. De acuerdo con el medio citado, la propia Irene Rosales había manifestado a Kiko Rivera su deseo de que Lola García no asumiera un papel en la vida cotidiana de sus hijas, petición que el dj no habría atendido.

El medio detalló que las fotografías muestran a Lola García y Carlota tomadas de la mano y compartiendo momentos de cercanía, incluidos abrazos y un beso de despedida antes de subirse al automóvil de Kiko Rivera. El dj se encontraba presente y sonreía al ver la buena sintonía entre su pareja y su hija, mientras la menor reaccionaba con entusiasmo a los gestos de la bailaora. Estas escenas familiares aparecen días antes de que Irene Rosales se presente en el programa ‘¡De Viernes!’ para abordar su separación con Kiko Rivera.

Según publicó la misma fuente, el contexto de esta situación incluye recientes declaraciones de Irene Rosales, en las que abordó públicamente las razones del final de su matrimonio. Rosales expuso que la convivencia con Kiko Rivera, marcada por ausencias y deslealtades, había deteriorado la relación hasta convertir la pareja en “compañeros de piso o en madre e hijo”. Ante esa dinámica, la expareja decidió poner fin a su relación, aunque la custodia y el bienestar de sus hijas continúan siendo temas de atención mediática.

Irene Rosales también tendría la intención de aclarar en televisión si la entrada de Lola García en la vida personal de Kiko Rivera influyó o no en el distanciamiento entre ambos padres. En esa emisión, también planea pronunciarse sobre el reciente acercamiento de su exmarido con Isabel Pantoja, madre del dj, con quien mantuvo un distanciamiento de seis años que terminó con la grabación de la canción ‘Nada tiene sentido sin ti’. Según consignó el medio que difundió la información, existen especulaciones acerca de si la influencer tuvo algún papel en esos desencuentros, asunto sobre el que se espera una respuesta directa.

El acercamiento entre Lola García y Carlota ocurre mientras Kiko Rivera retoma rutinas familiares junto a su nueva pareja, sin atender los deseos expresados por la madre de sus hijas de mantener separadas las esferas personales. El medio subrayó el contraste entre esta conducta y la postura pública de Irene Rosales, quien ha sido clara sobre los límites que desea para la relación de sus hijas con la nueva compañera del padre.

Según lo aportado en la cobertura, la inminente entrevista de Irene Rosales y las imágenes difundidas refuerzan la tensión alrededor del trato de Lola García con las menores, situación que permanece bajo observación tanto en medios como en las redes sociales de quienes siguen de cerca la vida pública y familiar de los protagonistas.