La Atención Primaria concentra más del 50% de las 18.563 agresiones a profesionales del SNS en 2025

El sector de Atención Primaria reunió la mayoría de las agresiones cometidas contra el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) a lo largo de 2025, acumulando el 51 por ciento de los incidentes reportados durante el año, mientras que la Atención Hospitalaria representó el 47 por ciento de los casos, según informó el Ministerio de Sanidad en su informe anual sobre agresiones. El estudio oficial reveló que en total se registraron 18.563 agresiones a profesionales, lo que representa una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 empleados del sistema sanitario público, un aumento del 8,74 por ciento en comparación con el periodo anterior.

De acuerdo con el informe presentado este jueves, los datos muestran una concentración significativa de los episodios violentos en Atención Primaria, lo que sitúa a este nivel asistencial como el más afectado dentro del ámbito sanitario público. El Ministerio de Sanidad destacó que estas cifras subrayan la relevancia de abordar el fenómeno de la violencia hacia los profesionales desde un enfoque integral y preventivo, articulando medidas específicas para cada entorno asistencial.

El secretario de Estado, Javier Padilla, participó en la presentación de los resultados durante la IV Jornada de la prevención de agresiones a profesionales en el ámbito de la salud. Durante su intervención, Padilla subrayó la necesidad de reconocer el papel de los sanitarios como representantes de la sociedad y declaró: "Agredir a un profesional sanitario es agredir al conjunto de la sociedad". Además, enfatizó la importancia de avanzar hacia el reconocimiento de autoridad pública de los profesionales de la salud como mecanismo de protección institucional.

En su discurso, Padilla insistió sobre la obligación del sistema sanitario de respaldar a los trabajadores afectados por agresiones: "Tenemos que tener muy claro que, cuando un profesional sanitario es agredido, el sistema tiene que hacerle sentir que está ahí de manera incondicional, que va a acompañarle, que va a protegerle y que va a poder garantizar seguir viviendo su vida en general, pero además su desempeño profesional de una manera segura y de una manera satisfactoria".

Tal como consignó el Ministerio de Sanidad, el incremento sostenido de este tipo de incidentes refleja una problemática a la que las autoridades sanitarias buscan dar respuesta mediante políticas de prevención y protocolos de actuación dirigidos tanto a la detección precoz del conflicto como a la protección legal y psicosocial de los profesionales. El documento oficial expuso la dimensión del problema, desglosando la prevalencia de las agresiones según diferentes entornos y proporcionando datos específicos para cada área.

El medio detalló que la magnitud de los casos notificados exige reforzar los mecanismos de apoyo institucional a los empleados públicos afectados. Las intervenciones planteadas por las autoridades apuntan tanto a endurecer sanciones como a promover campañas de sensibilización social para reducir la tolerancia hacia la violencia en el entorno sanitario, además de potenciar la coordinación entre las administraciones autonómicas y estatales.

Según publicó el Ministerio de Sanidad, la elaboración y difusión anual de estos datos busca dar visibilidad a la problemática y facilitar el desarrollo de iniciativas consensuadas junto con los sindicatos, asociaciones profesionales y colectivos afectados. Los informes sirven también a efectos estadísticos y de seguimiento a medio y largo plazo, permitiendo valorar el impacto de las estrategias de prevención implementadas y detectar posibles cambios en los patrones de agresiones.

Desde la jornada de presentación, los responsables de la cartera sanitaria reiteraron que el desafío de erradicar la violencia contra los profesionales no solo recae en las autoridades, sino que implica a la sociedad en su conjunto y demanda respuestas desde múltiples ámbitos, tanto legales como educativos y sociales. Las políticas anunciadas incluyen procesos de atención personalizada a las víctimas, protocolos de denuncia, asistencia psicológica y refuerzo de la seguridad en los centros.

El criterio de los profesionales sanitarios, recogido en el informe, sugiere que uno de los factores determinantes para reducir la incidencia de agresiones radica en el reconocimiento social de la labor médica y la promoción de un clima de respeto en las consultas y servicios hospitalarios. Las autoridades, según detalló el Ministerio, se comprometieron a mantener abiertas las vías de diálogo para adaptar las acciones a la evolución de la problemática y proporcionar recursos suficientes para los trabajadores afectados.

El informe anual presentado por el Ministerio de Sanidad constituye el principal instrumento oficial para el seguimiento de las agresiones en el sistema público de salud. El documento no solo desglosa las estadísticas generales, sino que evalúa el impacto de las medidas preventivas y propone recomendaciones para las siguientes etapas, teniendo en cuenta la distribución territorial de los incidentes y la diversidad de perfiles profesionales impactados.