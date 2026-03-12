Kovac espera que Schlotterbeck tome una decisión pronto sobre su futuro y asegura que no tiene "nada que ver"

La decisión sobre la continuidad de Nico Schlotterbeck en el Borussia Dortmund ha generado expectativas debido al interés demostrado por clubes reconocidos como el Real Madrid y el Liverpool FC. Según consignó la plataforma de noticias, el contrato del defensa internacional alemán finaliza el 30 de junio de 2027. El entrenador del equipo, Niko Kovac, abordó en una conferencia de prensa la situación contractual del jugador y aclaró el panorama sobre su futuro inmediato.

Tal como publicó el medio, Kovac indicó que el futuro profesional de Schlotterbeck se mantiene en manos del propio jugador. El técnico afirmó: “El entrenador no tiene nada que ver con eso. Al final, se trata del club, y el club está por encima de todo lo demás”. Con estas declaraciones, Kovac remarcó su distancia respecto a las decisiones que puedan tomar tanto el futbolista como la directiva, y enfatizó que quienes llevan la delantera en estas negociaciones son las partes involucradas directamente.

La situación de Schlotterbeck se produce en un contexto en el que, de acuerdo con el medio citado, su figura resulta atractiva para importantes instituciones europeas. Entre los clubes que han mostrado interés aparecen el Real Madrid y el Liverpool, entidades que siguen de cerca al defensa de 26 años tras sus actuaciones con la selección alemana y su desempeño en la Bundesliga. El interés de estos equipos ha incrementado la atención sobre la decisión que debe tomar el futbolista en cuanto a si continuará o no en el Dortmund.

Tal como informó la fuente, una eventual decisión de Schlotterbeck de no renovar su vínculo podría abrir la puerta a una transferencia que implicaría un ingreso económico relevante para el Borussia Dortmund. El club, campeón de Europa en 1997, podría beneficiarse económicamente si acordara un traspaso con alguno de los equipos interesados antes de la finalización del contrato. Kovac puntualizó: “Todos estaríamos contentos si el tema se zanjara pronto, depende de él”, reafirmando la autonomía del defensa para decidir sobre su futuro profesional.

El entrenador remarcó que no ejerce presión alguna sobre el jugador. De acuerdo con lo manifestado por Kovac y reportado por la plataforma de noticias, su postura es que la decisión compete tanto a Schlotterbeck como al club, sin que el cuerpo técnico intervenga en las gestiones o diálogos contractuales. Esto confirma que las conversaciones en torno a una posible transferencia o renovación se desarrollan entre el entorno del futbolista y la directiva del Borussia Dortmund, al margen de la labor técnico-táctica del entrenador.

El caso de Schlotterbeck adquirió notoriedad debido a la proyección internacional del defensa y a su desempeño reciente. Según detalló el medio, el jugador se ha consolidado como titular en la defensa del Borussia Dortmund y ha sido convocado regularmente por la selección de Alemania, lo que le ha permitido elevar su perfil frente a clubes de máxima categoría europea. A sus 26 años, Schlotterbeck se encuentra en una etapa clave de su carrera deportiva y su decisión tendrá repercusiones tanto deportivas como económicas para el club alemán.

Los términos contractuales y la posibilidad de renovación o traspaso forman parte de un mercado de fichajes caracterizado por el interés de los grandes equipos en reforzar sus plantillas con valores consolidados. El Borussia Dortmund, según publicó la fuente, debe considerar tanto la posición personal del defensa como el beneficio institucional que podría suponer una operación de transferencia, en caso de que Schlotterbeck resuelva no extender su relación contractual.

Mientras persisten las especulaciones y análisis en torno al futuro del internacional alemán, Kovac optó por mantener la cautela y delimitar su campo de acción a los aspectos deportivos, dejando el resto de las decisiones administrativas en manos del club y del propio jugador. Información de la plataforma de noticias indica que tanto la dirigencia como el entorno del futbolista mantienen la cautela respecto al cronograma de una eventual decisión.

El panorama para Schlotterbeck se mantiene abierto, atento a los movimientos de los clubes interesados y la posición que tome el Borussia Dortmund en las potenciales negociaciones. Como destacan los reportes del medio, todos los involucrados esperan una definición pronta sobre el futuro del defensa, mientras el club y sus aficionados permanecen atentos a los desarrollos que surgirán en las próximas semanas.