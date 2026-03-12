Kiko Rivera confirma, tras confesar que está "feliz", que su canción 'No hay paz sin tí' está dedicada a su madre

En los días previos al lanzamiento de su nueva canción, Kiko Rivera compartió en redes sociales una fotografía que muestra a Isabel Pantoja sosteniéndolo en brazos durante uno de los momentos más difíciles para la familia: el regreso de la tonadillera a los escenarios tras la muerte de Paquirri. Con esta imagen, el dj manifestó que “hay sentimientos que, aunque pase el tiempo, siguen estando ahí. Porque hay lazos que nunca se rompen de verdad”, abriendo de esta manera el contexto sobre el significado de su más reciente sencillo, titulado 'No hay paz sin ti'. Según publicó el medio, Kiko Rivera confirmó que la canción está dedicada a su madre, y que verá la luz el próximo 27 de marzo.

De acuerdo con la fuente, la reconciliación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, representa el eje central de este lanzamiento musical, tal como expresó el propio artista en sus declaraciones a los medios y en su cuenta de Instagram. Durante un paseo en Sevilla junto a su pareja, Lola García, Kiko rompió su silencio y describió el proceso actual en su vida con una frase: “Estoy feliz”. El dj reveló que después de seis años de distanciamiento, tensión y reproches con su madre, ha logrado restablecer el diálogo gracias a eventos que, según se especula, están relacionados con el estado de salud de la cantante.

Tal como detalló el medio, Rivera definió su nuevo sencillo como el “más especial” de toda su carrera y destacó que es una pieza que surge desde lo más profundo de sus emociones. Según explicó, “una canción que nace desde lo más profundo del corazón... de esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas... pero sobre todo habla de perdón. Porque a veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega... lo cambia todo”, relató en sus mensajes públicos, anunciando así la temática central del tema.

El medio reportó la expectación generada en torno al lanzamiento tras la confirmación de que la canción está inspirada en la reconciliación con Isabel Pantoja. Durante los seis años previos, la relación entre ambos permaneció marcada por la distancia y declaraciones cruzadas en los medios. En distintas ocasiones, Kiko Rivera expresó públicamente que, a pesar de no desearle mal a su madre, no quería mantener ningún tipo de contacto con ella. Esta postura parece haber cambiado tras los recientes acontecimientos familiares.

En los mensajes difundidos en Instagram y a través de las entrevistas, Kiko Rivera subrayó que 'No hay paz sin ti' no es una composición destinada únicamente a sonar en discotecas, sino que responde a una necesidad personal de expresar sentimientos más allá de lo comercial. “He escrito muchas canciones a lo largo de mi vida... pero hay algunas que no nacen para sonar en una discoteca. Nacen porque el corazón necesita hablar”, expresó el artista. Con ello, puso sobre la mesa la intención de abordar temas personales y familiares en la letra, centrando la atención en el valor del perdón y la superación de heridas pasadas.

Según menciona el medio, la reconciliación se habría producido en un contexto especial para Isabel Pantoja, en la que rumores sobre su situación de salud habrían motivado el acercamiento. Este hecho marcó un cambio decisivo para el dj, que optó por dar el paso de comunicarse con su madre a pesar de los conflictos previos.

El anuncio de la adaptación musical y la dedicación pública a su madre han tenido una notable repercusión en redes sociales y medios especializados. El propio Kiko Rivera ha dejado entrever el impacto emocional que ha tenido este proceso en su vida, reforzando las expectativas sobre la profundidad lírica del nuevo sencillo.

El medio señaló que, a falta de dos semanas para el lanzamiento, 'No hay paz sin ti' se perfila como un proyecto en el que Kiko Rivera se muestra transparente en sus sentimientos, relatando el proceso de distanciamiento y posterior reencuentro con Isabel Pantoja. Este episodio familiar encuentra así un nuevo cauce expresivo a través de la música, enmarcado por la narrativa del perdón y la reconciliación familiar.