Iustitia Europea denuncia a Trump y Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional por la ofensiva contra Irán

La organización Iustitia Europa ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero contra Irán.

Según un comunicado recogido por Europa Press, la organización solicita a la Fiscalía del TPI que examine "la posible responsabilidad penal individual" de Trump y Netanyahu "en el momento de los hechos", por "la presunta comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión, tipificados en el Estatuto de Roma".

Entre los hechos que señala Iustitia Europea, destacan dos episodios. Por un lado, el ataque contra la escuela femenina de Minab, en la provinvia de Hormozgán, en el sur del país, que habría provocado cerca de 180 víctimas mortales. Y, por otro lado, la muerte de un sacerdote maronita en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra la localidad de Qlaya, en el sur de Líbano.

Según el escrito presentado, estos hechos "podrían constituir violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo ataques contra población civil, ataques contra bienes de carácter civil --como instalaciones educativas-- y homicidios de personas protegidas".

Asimismo, la organización solicita a la Fiscalía que examine si el conflicto militar iniciado el 28 de febrero contra territorio iraní podría constituir "un acto de agresión contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al haberse producido presuntamente sin autorización del Consejo de Seguridad".

"Iustitia Europa recuerda que el Tribunal Penal Internacional tiene competencia para examinar comunicaciones presentadas por cualquier persona u organización en virtud del Artículo 15 del Estatuto de Roma, siendo la Fiscalía la única autoridad competente para determinar si existe base razonable para abrir un examen preliminar", apuntan.

En este sentido, remarcan que la cuestión de la jurisdicción de la Corte --incluyendo el análisis relativo a Estados que no son parte del Estatuto de Roma-- "forma parte del examen jurídico que corresponde realizar exclusivamente a la Fiscalía y, en su caso, a las Salas de la Corte, de conformidad con el propio Estatuto".

QUE FISCALÍA ANALICE DE FORMA INDEPENDIENTE LOS HECHOS

Así las cosas, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, precisa que el propósito es que la Fiscalía del TPI analice de manera independiente los hechos denunciados.

"El Tribunal Penal Internacional fue creada precisamente para examinar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional. Cuando existen indicios de ataques contra civiles, contra niños o contra personal humanitario, corresponde a las instituciones internacionales analizar los hechos con independencia y rigor", argumenta.

Pardo ha subrayado que el comunicado presentado "no pretende realizar un juicio político, sino poner en conocimiento de la Fiscalía hechos que podrían constituir crímenes internacionales y que deben ser investigados conforme al derecho internacional".

"Es un llamado a la acción, instando a la Fiscalía a actuar en nombre de la humanidad y a no permanecer en silencio ante la barbarie. Iustitia Europa cumple con un deber cívico y moral de informar sobre hechos concretos que podrían constituir los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. La justicia es un deber ineludible ante la historia y las víctimas", concluye.