Isa Pantoja, sin noticias de su madre y ajena a la supuesta llamada a su hermano Kiko: "Al final son solo palabras"

Desde hace tan solo unas semanas, el nombre de Isabel Pantoja vuelve a sonar con fuerza tras la repentina publicación de Kiko Rivera en su Instagram. Una fotografía junto a su madre, acompañada de una canción muy simbólica, hizo saltar todas las alarmas de que la reconciliación estaba más cerca que nunca. O, quién sabe, incluso podría haberse producido ya en los últimos días.

Una información que el DJ no ha querido confirmar directamente, aunque su felicidad y sus últimas palabras dejan claro que es un hecho que podría hacerse público muy pronto. Desde el primer momento se rumoreó que una posible llamada de madre a hijo habría sido el primer paso de este acercamiento, algo que pilló completamente por sorpresa a otro pilar de la familia, Isa P.

La joven, por su parte, ha asegurado que ella no ha tenido la misma suerte de recibir noticias de la tonadillera. Además, deja claro que no tiene "ni idea" de esa supuesta llamada entre su hermano y su madre y, sobre los rumores que apuntan a que Isabel estaría esperando una llamada suya, lo tiene claro: "Escucho muchas cosas de esas, de que están esperando a una supuesta llamada y tal, pero al final son solo eso, palabras".

Por el momento, la reconciliación total de la familia tendrá que esperar, pero las puertas quedan abiertas a un posible acercamiento entre esta madre y sus hijos que, aunque sorprendería por la dureza de las acusaciones cruzadas en los últimos años, sería sin duda una buena noticia para el clan Pantoja.