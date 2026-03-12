Ingka Centres nombra a Sebastián Hylving como nuevo director general

Ingka Centres, perteneciente a Ingka Group --el mayor franquiciado de Ikea--, ha designado a Sebastián Hylving como nuevo director general en sustitución de Cindy Andersen, que pasará a ocupar el cargo de directora general adjunta y directora financiera de Ingka Group.

"El grupo desempeña un papel único en la creación de destinos que resultan significativos para los visitantes y valiosos para nuestros socios y comunidades. He sido testigo del gran potencial que tienen nuestros lugares de encuentro cuando las personas pasan tiempo juntas, las marcas prosperan y la vida local se refleja en todo lo que hacemos", ha declarado Hylving tras el anuncio de su nombramiento.

Ingka Centres opera en 37 destinos en un total de 14 mercados internacionales y, en concreto, en España la compañía cuenta con dos lugares de encuentro, Rio Shopping en Valladolid y Luz Shopping en Jerez de la Frontera. Unos centros que sirven como plataformas de crecimiento para más de 2.500 marcas y suman más de 300 millones de visitas cada año.

Sebastian entró a formar parte de Ingka Centres hace cuatro años, en 2022, gracias a lo que ha aportado una amplia experiencia internacional por los puestos que anteriormente ha ocupado en el sector inmobiliario y la expansión minorista. En su etapa como director de expansión y desarrollo global en el grupo, Hylving ha desempeñado un papel crucial para el crecimiento y desarrollo de a cartera de Ingka Centres en Europa, China, India y Norteamérica.

Previamente, ocupó el cargo de director de Propiedades y Expansión en Ikano Retail en el que estaba encargado de supervisar toda la cadena de valor de expansión de las tiendas Ikea, los centros comerciales y los activos de uso mixto en el sudeste asiático y México.

"Al asumir este cargo, mi objetivo es fomentar esa fortaleza, basándome en lo que funciona hoy en día y manteniendo la curiosidad por saber cómo nuestros lugares pueden seguir evolucionando para el beneficio de muchas personas. Estoy deseando profundizar en nuestras colaboraciones y explorar nuevas formas de apoyar a los socios y las comunidades que dan vida a nuestros lugares de encuentro cada día", ha añadido el nuevo director general de Ingka Group.

Las visitas a la cartera e Ingka Centres ha crecido un 18% en el último año hasta alcanzar los 320 millones de visitantes e, igualmente, las ventas de los socios han experimentado un crecimiento del 25%, superando los 5.000 millones de euros.

Ingka CentRes forma parte del Grupo Ingka, que incluye a Ikea Retail e Ingka Investments, y se posiciona como el mayor franquiciado del grupo Ikea.