Agencias

Gonzalo Borondo instala 'Redentora' en LuzMadrid, un zootropo que rescata la memoria de la colonia de Pico del Pañuelo

Guardar

El artista Gonzalo Borondo ha presentado este jueves la instalación 'Redentora' en el Festival Internacional LuzMadrid, una pieza creada específicamente para el evento que rescata la memoria de la Glorieta de San Víctor, en la colonia de Pico del Pañuelo, construida en 1927 para alojar a los operarios del matadero municipal.

La obra, un zootropo gigante --juguete precursor del cine que origina ilusión de movimiento a partir de imágenes en un cilindro giratorio--, hace girar figuras de víctimas y verdugos sobre el paisaje urbano de este entorno del distrito de Arganzuela.

Según señala Cultproject en un comunicado, 'Redentora' condensa además algunos de los ejes centrales de la trayectoria de Borondo, como la ocupación del espacio público o la resignificación del patrimonio. Bajo una gran cúpula transitable, la pieza propone una experiencia inmersiva en la que convergen fe, ilusionismo, misterio y memoria.

El espacio sonoro ha sido compuesto por el cantaor y artista multidisciplinar El Niño de Elche, cuya intervención refuerza el carácter envolvente de la instalación y su vínculo con el barrio. La propuesta plantea interrogantes sobre la muerte invisibilizada en las sociedades contemporáneas y los procesos de industrialización.

"¿Quién se sacrificó en aquel matadero? ¿A quién se sacrificó? ¿Purificó la sangre de los animales a los tuberculosos que acudían a beberla en los años treinta? ¿O contaminó las aguas del río? ¿Y qué se sacrifica ahora, quién se sacrifica ahora en los procesos mecanizados de los mataderos industriales? ¿Dónde está la sangre que ya no vemos?" son algunas de las preguntas que arroja la creación, según la poeta Ángela Segovia, colaboradora del proyecto.

A su juicio, la obra funciona como "una máquina destinada a producir redención", pero también como un "juguete gigante" que combina arquitectura clásica e imaginario industrial. "'Redentora' no está en la calle, sino que quiere ser parte de la calle, no es un objeto que se observa, sino un lugar dentro de otro, un lugar al que se puede acceder", ha explicado.

UNA TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Artista plástico y muralista, Gonzalo Borondo (Valladolid, 1989) desarrolla intervenciones site-specific que combinan técnicas analógicas y digitales y que exploran la relación entre lo humano y el paisaje, lo efímero y lo permanente.

Académico de número de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce desde 2023, Borondo fue uno de los cinco artistas seleccionados por la Sagrada Familia para proponer el proyecto del Agnus Dei de la Torre de Jesucristo y, ese mismo año, fue recibido por el Papa Francisco en la Capilla Sixtina en un encuentro con creadores contemporáneos.

Su obra, marcada por la influencia de su infancia en el taller de restauración de arte sacro de su padre, indaga en la iconografía religiosa, el ritual y la trascendencia desde una perspectiva contemporánea. Ha expuesto en ciudades como Madrid, Roma, Milán, París o Londres y realizado instalaciones en distintos países de Europa, América, Asia y Oceanía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China expresa su oposición a medidas arancelarias unilaterales en su relación con EEUU

China expresa su oposición a

Intervienen a un pasajero en el aeropuerto de A Coruña 80 pastillas de viagra, 200 puros y más de 20 cartones de tabaco

Intervienen a un pasajero en

UNICEF denuncia más de 1.100 niños muertos o heridos por la guerra y alerta de una situación "catastrófica"

UNICEF denuncia más de 1.100

Rusia frustra un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania para atacar a un alto cargo militar ruso en Crimea

Rusia frustra un supuesto plan

Irán reivindica un ataque contra un "buque estadounidense" en el norte del golfo Pérsico

Irán reivindica un ataque contra