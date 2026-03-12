Francia reitera a Israel que "descarte" una ofensiva terrestre en Líbano

La movilización diplomática de Francia se intensificó tras una llamada entre el presidente Emmanuel Macron y el jefe del Ejército libanés, Joseph Aoun, quien solicitó la intervención de París ante la escalada de violencia a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. Según lo publicó el medio de comunicación, Macron instó de manera pública a las autoridades israelíes a "descartar" cualquier plan de invasión terrestre en territorio libanés y pidió al grupo armado Hezbolá que "detenga de forma inmediata sus ataques". El contexto de estas peticiones responde a los recientes cruces armados que siguieron al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá y a las operaciones de represalia israelíes en áreas del sur del Líbano.

De acuerdo con la información entregada por la fuente, el presidente francés expresó que “Hezbolá ha cometido un grave error al forzar a Líbano a entrar en una confrontación con Israel. Debe detener inmediatamente los ataques. Por su parte, Israel debe renunciar a la ofensiva terrestre”. Estas declaraciones se difundieron a través de redes sociales oficiales luego de la conversación entre Macron y Aoun, en un momento en que la tensión ha crecido tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, hecho que condujo a nuevas ofensivas contra intereses de Irán y sus aliados en la región.

El medio consignó que en las últimas horas el Gobierno israelí había lanzado amenazas directas contra la soberanía libanesa. Autoridades israelíes advirtieron: “He advertido al presidente libanés de que, si el Gobierno de Líbano no sabe cómo controlar su territorio y evitar que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare contra Israel, controlaremos el territorio y lo haremos nosotros”. Esta amenaza se produjo mientras Israel mantiene una campaña de bombardeos e incursiones limitadas cerca de la frontera.

Tal como publicó la fuente, el incremento de la actividad militar israelí ha seguido a ataques con cohetes lanzados desde el Líbano, atribuidos a la organización Hezbolá. El grupo, considerado por Israel y algunos países occidentales como una organización terrorista, mantiene una fuerte presencia en el sur del Líbano y sostiene vínculos estrechos con Irán. Estos incidentes han renovado el temor a una escalada en el conflicto, especialmente tras la reacción israelí a la muerte de Jamenei y el compromiso declarado de responder a toda agresión que provenga de territorio libanés.

El medio detalló también que la postura de Macron busca contener la extensión del conflicto a Líbano, en un esfuerzo diplomático que involucra el diálogo con socios internacionales y actores locales. El presidente francés remarcó la necesidad de evitar que el Líbano se convierta en otro escenario de hostilidades regionales, considerando la fragilidad política y social del país.

La petición de asistencia transmitida por Joseph Aoun, máxima autoridad militar del país mediterráneo, se sumó al llamado internacional para evitar que las tensiones deriven en una guerra de mayor alcance, que implicaría graves consecuencias para la estabilidad del Líbano y la seguridad de la región.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la fuente, Francia se presenta como un actor relevante en los esfuerzos por moderar la crisis en la frontera israelí-libanesa, dado su histórico papel en la política libanesa y su presencia militar en la misión de Naciones Unidas en el sur del país. El respaldo ofrecido por París al gobierno libanés incluye apoyo diplomático, consultas y la demanda de cesar todas las hostilidades.

Los intercambios de fuego y las amenazas de una intervención terrestre reflejan la complejidad del conflicto regional, que involucra a Irán, Israel y actores no estatales como Hezbolá, además de potencias como Francia que buscan mediar para evitar una mayor desestabilización.

Según consignó el medio, la comunidad internacional ha incrementado la presión tanto sobre Israel como sobre Hezbolá para que ambas partes actúen con moderación y prioricen el diálogo ante la creciente amenaza de un conflicto abierto en la región del sur del Líbano. La situación permanece tensa tras los sucesivos episodios de violencia y las advertencias cruzadas, en una coyuntura marcada por la preocupación internacional y la implicación de múltiples actores estatales y no estatales.