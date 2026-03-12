El Parlamento de Senegal aprueba una ley que endurece las penas por mantener relaciones homosexuales

El Parlamento senegalés ha decidido que el Gobierno pueda sancionar no solo los actos considerados delitos, sino también cualquier actividad que promueva las relaciones entre personas del mismo sexo, incluyendo el trabajo de organizaciones y medios de comunicación. Con esta medida, la nueva normativa amplía el alcance de la persecución por cuestiones relacionadas con la homosexualidad e introduce consecuencias legales para quienes impulsen o favorezcan este tipo de vínculos, según detalló el diario 'Le Quotidien'. Además, la posibilidad de imponer castigos a quienes participen en la difusión o apoyo público a estas relaciones ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y salud, dadas las implicaciones para la sociedad civil y la prevención de enfermedades como el VIH.

Según informó 'Le Quotidien', la ley fue aprobada con el respaldo de 135 diputados, mientras solo tres parlamentarios optaron por abstenerse. El texto surgió a raíz de las demandas del Gobierno de Senegal, que pidió reformar el Código Penal para agravar las sanciones existentes relacionadas con las relaciones homosexuales. El cambio legislativo ahora establece penas de entre cinco y diez años de prisión para quienes resulten condenados por estos actos, un aumento respecto al máximo previo de cinco años. Además de las condenas de cárcel, la nueva ley contempla imposición de multas elevadas para quienes cometan lo que califica como "actos contra natura".

El medio 'Le Quotidien' reportó que la reciente aprobación de esta ley sucede mientras distintas voces críticas han advertido sobre el posible impacto negativo en los derechos civiles. Diversas organizaciones han alertado que la legislación podría provocar represalias contra quienes expresen opiniones disidentes o trabajen en defensa de derechos LGTBIQ+, lo que afectaría a la libertad de expresión, la organización social y la opinión pública en el país. Entre las preocupaciones principales se encuentra el riesgo de obstaculización de programas de salud pública, especialmente aquellos dirigidos a la prevención del VIH en grupos considerados de riesgo, ya que las nuevas medidas podrían disuadir a las personas de acudir a estos servicios por temor a exponerse a persecución legal.

La nueva ley surge en un contexto marcado por hechos recientes que han incrementado el debate social y político sobre la homosexualidad en Senegal. 'Le Quotidien' consignó la detención, a comienzos de febrero, de una decena de hombres, entre los que figuraban personalidades reconocidas, bajo sospecha de mantener relaciones homosexuales. Estos casos, actualmente bajo investigación, han contribuido a que el tema cobre actualidad y polarice la conversación pública y política dentro del país.

Senegal tiene una población de aproximadamente 18 millones de habitantes y es catalogado desde hace años como uno de los países africanos de mayor estabilidad institucional. Tal como publicó 'Le Quotidien', la aprobación de la ley coloca a Senegal entre los más de 65 países a escala global que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, siendo más de la mitad de ellos naciones africanas. A pesar del reputado carácter estable y democrático del Estado senegalés, sectores tanto nacionales como internacionales han manifestado inquietud por las repercusiones de la reforma para el respeto a los derechos fundamentales y el desenvolvimiento de la sociedad civil.