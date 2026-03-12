El Ibex 35 retrocede un 1% a media sesión y pierde los 17.200 puntos, con el crudo en 96 dólares

El Ibex 35 se dejaba un 1,03% en la media sesión de este jueves, hasta los 17.173,60 puntos, en una jornada marcada por el repunte del precio del crudo, que ha perforado momentáneamente la barrera de los 100 dólares esta noche en pleno conflicto de Estados Unidos e Israel en Irán.

Pese a esta escalada puntual, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha suavizado y registra un alza del 4,86% hasta los 96,46 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube un 4,34% hasta los 91,04 dólares.

Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también al alza y continúa su ascenso a media sesión. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, sube un 1,17%, hasta los 50,86 euros por megavatio hora.

La decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas no ha detenido la escalada del precio del petróleo, que se ha disparado por el conflicto en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Pese a ser la mayor liberación de reservas de la historia de la AIE, en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles, los mercados temen que la guerra se alargue más de lo esperado. Además, no cesan los problemas en el estrecho de Ormuz, donde barcos petroleros están siendo atacados.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, desatando, al mismo tiempo, una importante escalada del precio del crudo y del gas natural.

Los analistas de Renta 4 destacan que en este momento lo más relevante para moderar de forma sostenida los precios del crudo "es que se recuperen los flujos energéticos interrumpidos, algo que de momento no está sucediendo".

En la Bolsa española, Endesa lidera las subidas (+1%), seguido de Fluidra (+0,78%), Acciona Energía (+0,58%), Repsol (+0,51%) y ACS (+0,47%), en tanto que Banco Santander encabeza los descensos (-1,96%), seguido de Bankinter (-1,86%), Caixabank (-1,71%) y ArcelorMittal (-1,54%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizan en rojo a media sesión. El Ftse100 de Londres cede un 0,46% y el Cac40 de París un 0,56%, mientras que el Dax de Fráncfort perdía un 0,18%, el FTSE MIB de Milán pierde un 0,65% y el EuroStoxx 50 un 0,73%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1559 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,415%.