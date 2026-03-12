El Ejército nigeriano mata a más de 20 yihadistas al repeler un ataque a un puesto militar

Nairobi, 12 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Nigeria mataron a más de veinte yihadistas, incluido a uno de sus dirigentes militares, al repeler un ataque del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) contra un puesto militar en el noreste del país, en el estado de Yobe, informó este jueves el Ejército.

Según un comunicado difundido en la red social X, los hechos ocurrieron en la noche entre los pasados lunes y martes, cuando tropas de la Operación Hadin Kai (desplegada en el noreste del país para combatir el yihadismo) fueron atacadas en su puesto cercano a la aldea de Goniri.

Los terroristas fueron detectados cuando avanzaban simultáneamente desde diferentes puntos hacia los soldados "en un aparente intento de rodear la posición militar".

"Durante el intenso tiroteo, los terroristas se vieron abrumados y se vieron obligados a retirarse de manera desordenada, sufriendo numerosas bajas", entre las cuales destaca el "comandante terrorista" Abu Yusu, detalló el comunicado.

Tras repeler el asalto, el Ejército no sólo recuperó los cuerpos de algunos de los yihadistas, sino también armas y equipamiento abandonado durante su retirada, entre los que había varias ametralladoras, rifles AK-47, artefactos explosivos improvisados, bombas y munición de diversos calibres.

Actualmente, las Fuerzas Armadas llevan a cabo operaciones de seguimiento en las zonas circundantes, por tierra y aire, para rastrear a los terroristas heridos que huyeron.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE