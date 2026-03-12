Agencias

El Ejército nigeriano mata a más de 20 yihadistas al repeler un ataque a un puesto militar

Guardar

Nairobi, 12 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Nigeria mataron a más de veinte yihadistas, incluido a uno de sus dirigentes militares, al repeler un ataque del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) contra un puesto militar en el noreste del país, en el estado de Yobe, informó este jueves el Ejército.

Según un comunicado difundido en la red social X, los hechos ocurrieron en la noche entre los pasados lunes y martes, cuando tropas de la Operación Hadin Kai (desplegada en el noreste del país para combatir el yihadismo) fueron atacadas en su puesto cercano a la aldea de Goniri.

Los terroristas fueron detectados cuando avanzaban simultáneamente desde diferentes puntos hacia los soldados "en un aparente intento de rodear la posición militar".

"Durante el intenso tiroteo, los terroristas se vieron abrumados y se vieron obligados a retirarse de manera desordenada, sufriendo numerosas bajas", entre las cuales destaca el "comandante terrorista" Abu Yusu, detalló el comunicado.

Tras repeler el asalto, el Ejército no sólo recuperó los cuerpos de algunos de los yihadistas, sino también armas y equipamiento abandonado durante su retirada, entre los que había varias ametralladoras, rifles AK-47, artefactos explosivos improvisados, bombas y munición de diversos calibres.

Actualmente, las Fuerzas Armadas llevan a cabo operaciones de seguimiento en las zonas circundantes, por tierra y aire, para rastrear a los terroristas heridos que huyeron.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gemini Live integrará a la Inteligencia Personal para ajustarse aún más a cada usuario

Google prepara una actualización para su asistente que permitirá aprovechar datos personales de diferentes servicios, como correos o fotos, con el fin de ofrecer respuestas adaptadas, aunque el acceso podría limitarse a suscriptores de versiones avanzadas

Gemini Live integrará a la

El Santiago Bernabéu, nueva opción para la Finalissima a falta del sí de AFA y Conmebol

Infobae

AV. Audrey Pascual suma un nuevo oro en la combinada de los Juegos Paralímpicos de Invierno

La deportista madrileña de 21 años consiguió una nueva victoria para el equipo nacional al vencer en la prueba combinada del esquí alpino en Milán y Cortina d'Ampezzo, superando por menos de medio segundo a Anna-Lena Forster

AV. Audrey Pascual suma un

Bucsa, Sorribes, Quevedo, Romero y Maristany representarán a España ante Eslovenia en la Billie Jean King Cup

Bucsa, Sorribes, Quevedo, Romero y

El Parlamento de Hungría aprueba una resolución para vetar la ayuda a Ucrania y bloquear su acceso a la UE

El órgano legislativo húngaro ha decidido frenar el respaldo económico a Kiev y bloquear el proceso de integración europea, argumentando que persisten riesgos de seguridad, presión presupuestaria y temores ante la escalada del conflicto cercano a sus fronteras

El Parlamento de Hungría aprueba