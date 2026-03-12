Agencias

El conflicto armado en Colombia afectó en 2025 a más de un centenar de colegios, según Consejo Noruego para Refugiados

La ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha alertado de que el conflicto armado en Colombia ha afectado a lo largo de 2025 a más de un centenar de centros educativos, poniendo en riesgo a más de 11.000 personas.

"Es una cuestión de vida o muerte que se tomen medidas inmediatas para evitar los ataques directos contra las escuelas, mientras los grupos armados luchan por el control del país", ha reclamado Giovanni Rizzo, director del NRC para Colombia, que ha advertido de que la situación además de "crítica" es "inaceptable".

Durante el último años, NRC ha cifrado en 83 los ataques que han puesto en riesgo la vida y la seguridad de más de 11.000 personas con algún tipo de relación con la docencia, ya fueran estudiantes, profesores, o funcionarios, afectando además de a 104 escuelas en nueve de los 32 departamentos del país.

Rizzo ha lamentado que no se producirá un cambio significativo en este asunto hasta que todas y cada una de las partes que forman parte de este conflicto comiencen a dejar de tratar a las centros educativos como objetivos.

"Las escuelas deben permanecer fuera del alcance de la violencia. Es hora de que las obligaciones de las partes en conflicto se conviertan en acciones efectivas para proteger el futuro de Colombia", ha reclamado Rizzo.

La ONG ha detallado que las escuelas han sido escenario de enfrentamientos armados, ocupadas como bases militares, e incluso saboteadas con explosivos. Asimismo, ha puesto de manifiesto que el reclutamiento forzado de menores de edad y el asesinato selectivo del profesorado ha sido otro de los factores de esta crisis.

Cada dos semanas una escuela en Colombia es utilizada u ocupada con fines militares, afirma NRC. El cierre de estos centros compromete no solo el derecho a la educación de cientos de niños y jóvenes, si no que también en muchos casos la únicas comidas que reciben a lo largo del día.

"La educación no puede esperar a que las armas callen (...) El Estado y la comunidad internacional no pueden permitirse fallar a estos niños. Debemos garantizar que las escuelas sean lugares verdaderamente seguros donde la educación, la alimentación y los servicios de salud nunca se interrumpan", ha dicho Rizzo.

El director del NRC para Colombia ha advertido además de que la usurpación de los centros de enseñanza, en especial en aquellas zonas más recónditas, en las que la presencia del Estado es muy precaria, supone dejar a merced de los grupos armados y sus reclutadores a los más jóvenes.

