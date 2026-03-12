EEUU sanciona a cuatro ONG por financiar "directamente" al ala militar de Hamás

Documentos obtenidos a partir de procedimientos internos permitieron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos establecer que organizaciones filantrópicas en Turquía e Indonesia sirvieron para canalizar recursos hacia el ala militar de Hamás en Gaza, involucrando tanto a redes internacionales de recaudación como a estructuras de seguridad vinculadas a los Hermanos Musulmanes. Según reportó el Departamento del Tesoro, dichas organizaciones no gubernamentales, pese a su apariencia caritativa, transfirieron fondos directamente a las Brigadas Ezzedin al Qassam, la rama militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), con el fin de fortalecer operaciones militares de este grupo.

El medio Europa Press detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense incluyó en su lista de sanciones a cuatro organizaciones benéficas acusadas de brindar apoyo directo a Hamás. Se trata de Ghazi Destek Dernegi (GDD), Hayat Yolu y la Asociación Palestina de Asistencia y Solidaridad Manos Blancas, todas establecidas en Turquía, y de Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP), con sede en Indonesia. La decisión fue anunciada este jueves, luego de una investigación que evaluó el flujo de recursos recaudados en el extranjero y su destino final en organizaciones controladas localmente por Hamás en la Franja de Gaza.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó en un comunicado oficial que Hamás ha mantenido la captación de fondos mediante la explotación de entidades filantrópicas falsas, lo cual habría permitido sostener y ampliar sus actividades y operaciones calificadas como terrorismo. Bessent subrayó además que la administración estadounidense mantiene una política de “tolerancia cero” frente al uso de iniciativas caritativas como pantalla para fines violentos, reiterando que no se permitirán abusos del sector benéfico con estos objetivos.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, documentos internos de Hamás revelan que la organización Ghazi Destek Dernegi (GDD) trabajó en conjunto con otras entidades sancionadas, como Waed Society, para facilitar la provisión de ayuda material y logística tanto a miembros individuales de Hamás como a proyectos de infraestructura que redundaron en beneficios directos para el grupo armado palestino. El Tesoro identificó que esta ONG entregó recursos destinados a la construcción, sistemas de apoyo y asistencia logística fundamentales para el brazo militar, en correspondencia con estrategias preconcebidas por Hamás y documentadas en archivos incautados.

Respecto a la Asociación Palestina de Asistencia y Solidaridad Manos Blancas, el Tesoro estadounidense indicó que los registros revisados ubican a esta ONG dentro del entramado de seguridad de las Brigadas Ezzedin al Qassam. Según lo reportado por Europa Press, la integración de esta organización en la estructura de seguridad de Hamás sugiere la utilización de entidades supuestamente filantrópicas para fortalecer capacidades de defensa y protección internas del grupo en Gaza.

En el caso de Hayat Yolu, la investigación estableció un vínculo operativo y financiero con los Hermanos Musulmanes, movimiento islamista internacional con redes activas en la región. De acuerdo con el reporte del Tesoro, Hayat Yolu habría funcionado como un nodo bancario y financiero para la organización matriz, permitiendo transferencias y manejo de fondos que posteriormente se destinaron a actividades alineadas con los intereses del ala armada de Hamás.

Por su parte, la ONG indonesa Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) fue sancionada tras constatarse que dirigió fondos hacia proyectos caritativos en Gaza. Los documentos internos de las Brigadas Ezzedin al Qassam revelan que Hamás se benefició de manera directa de los programas impulsados por KNRP, lo que según el Departamento del Tesoro contribuyó a reforzar su capacidad operativa y garantizar la continuidad de actividades militares en la Franja.

El control de estas actividades de financiamiento irregular ya motivó acciones previas por parte de la Administración Trump. Según detalló Europa Press, en enero de este año se aprobó el bloqueo a seis organizaciones con domicilio en Gaza: Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé. La justificación para su inclusión en la lista negra radicó en el uso sistemático de tácticas de engaño para captar fondos de donantes internacionales, además de su estrecha integración en la estructura de mando y soporte del brazo militar de Hamás.

EEUU fundamentó que la inclusión de estas ONG en el régimen de sanciones responde a la necesidad de impedir el uso sistemático de redes caritativas globales como mecanismo de financiación y soporte de organizaciones armadas en el conflicto israelí-palestino. La medida, según los funcionarios citados por Europa Press, busca limitar la capacidad de Hamás para sostenerse fuera del control formal de instituciones financieras y canalizar ayuda internacional hacia actividades consideradas terroristas.

Además, el rastreo de recursos puso en relieve la sofisticación de las redes establecidas entre las organizaciones sancionadas y proveedores de apoyo regional como los Hermanos Musulmanes. El esquema identificado por el Departamento del Tesoro señala que las ONG en cuestión desvían fondos captados bajo objetivos filantrópicos hacia la financiación de la infraestructura, la logística y los sistemas de respaldo del ala armada de Hamás.

La investigación, respaldada por una revisión exhaustiva de documentos internos e intercambios operativos entre Gaza, Turquía e Indonesia, permitió a las autoridades estadounidenses diseñar un mapa actualizado de las rutas financieras, el destino de los fondos y el papel central de las organizaciones sancionadas dentro de la estructura de apoyo a Hamás. Según Europa Press, la estrategia oficial contempla el monitoreo de las operaciones de captación benéfica en el extranjero, con énfasis en prevenir la canalización de activos hacia organizaciones presentes en zonas de conflicto, como la Franja de Gaza.

La decisión adoptada por Washington también contempla medidas adicionales respecto al monitoreo financiero y a la inclusión de nuevas entidades en potenciales sanciones, según avances en futuras investigaciones internacionales de colaboraciones irregulares entre organizaciones caritativas y grupos armados. El Departamento del Tesoro estadounidense subrayó la necesidad de cooperación con agencias e instituciones internacionales para frenar la instrumentalización del sector filantrópico como fuente indirecta de recursos para grupos sujetos a sanciones por terrorismo, informó Europa Press.