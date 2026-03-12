Citroën Racing prepara una exhibición para este domingo antes del GP de Fórmula E en Madrid

La piloto colombiana Tatiana Calderón dirigirá la exhibición central de Citroën Racing este domingo, en la calle Doctor Esquerdo de Madrid, donde se establecerá un circuito urbano temporal abierto al público y libre de costo. La actividad se presenta como preludio al E-Prix de Madrid, que el próximo fin de semana marcará la sexta prueba de la actual temporada de Fórmula E en el Circuito Madrid Jarama-RACE. El evento permitirá a miles de aficionados presenciar en tiempo real la potencia y tecnología de un monoplaza eléctrico de 470 caballos, el Citroën Gen Evo 3. Según detalló el medio, Citroën Racing ha planificado la experiencia para ofrecer tanto espectáculo deportivo como un acercamiento a las innovaciones de la categoría.

De acuerdo con la información proporcionada por Citroën Racing, citada por los medios de comunicación, la acción iniciará a las 11:30 de la mañana, cuando la monoplaza iniciará su recorrido frente al número 62 de la calle Doctor Esquerdo. En este punto se situaba en el pasado la sede histórica de la marca y hoy alberga el principal concesionario de Citroën en Madrid. Todo el trazado permanecerá vallado y cerrado al tráfico, transformando por unas horas esta calle céntrica del distrito de Retiro en un entorno competitivo que busca replicar las condiciones de una carrera oficial.

El despliegue incluye un paddock profesional, ubicado en las propias instalaciones del concesionario, que servirá de centro de operaciones técnicas y de atención para la escudería. El medio agregó que se instalarán una Grada VIP y pantallas gigantes a lo largo del recorrido, para que los asistentes puedan seguir en detalle tanto la conducción de Calderón como las entrevistas y explicaciones técnicas relacionadas con el evento.

Tatiana Calderón, reserva de Citroën Racing y conocida por una carrera ascendente que abarca participaciones en Fórmula 2, el desarrollo de automóviles de competencia en Fórmula 1 y su trabajo en el desarrollo de monoplazas eléctricos, está al frente del pilotaje durante la exhibición. Según consignó Citroën Racing en su comunicado, la presencia de Calderón es un elemento firme para atraer tanto a fanáticos de los deportes de motor como a quienes se interesan por la ingeniería y la innovación en la movilidad.

La propuesta de este domingo está diseñada como un evento inclusivo para todos los públicos y sin costo de entrada. Según reportó Citroën Racing, la idea consiste en celebrar tanto el legado deportivo de la marca como mostrar de forma accesible la tecnología empleada en la Fórmula E. En la jornada también participarán autoridades municipales y referentes del sector automovilístico, fortaleciendo el vínculo entre los desarrollos de la movilidad urbana, los avances eléctricos y la ciudadanía.

El E-Prix de Madrid, que motivó la exhibición de este domingo, se posiciona como la sexta cita en el calendario de la Fórmula E, competición en la que Citroën Racing debutó en la presente temporada. La escudería logró una victoria en México y un podio en Sao Paulo bajo la conducción del australiano Nick Cassidy, estableciéndose, según Citroën Racing, como un contendiente relevante en la serie de monoplazas eléctricos.

“Con esta iniciativa, Citroën Racing no solo celebra su legado deportivo, sino que acerca la tecnología de la Fórmula E a los ciudadanos, demostrando que el futuro de la competición y la movilidad urbana van de la mano”, se manifestó en el comunicado de prensa, recogido por diversos medios.

La carrera de Tatiana Calderón aparece vinculada a proyectos en los que la innovación técnica constituye la base, tanto en la Fórmula 2 como en otras categorías superiores. Su participación en Madrid subraya el perfil internacional de la escudería y su apuesta por pilotos con experiencia en diferentes ámbitos del automovilismo.

La jornada se inscribe en una estrategia de difusión de la Fórmula E y de los desarrollos tecnológicos asociados a la electrificación de los monoplazas, mediante la apertura de espacios urbanos emblemáticos para la interacción directa con el público. Según publicó Citroën Racing, los preparativos incluyen medidas para garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes, además del soporte logístico necesario para coordinar la actividad del monoplaza a lo largo del trazado temporal.

El evento busca, según los organizadores, convertir la exhibición en Doctor Esquerdo en una oportunidad para que familias, aficionados y público en general conozcan de cerca las características técnicas de los autos eléctricos de competición, y también la infraestructura que acompaña a este tipo de certámenes, como la zona de boxes y las gradas con visión directa a la pista.

El circuito, aunque limitado a una única jornada, incorporará elementos fundamentales de las carreras profesionales, permitiendo al público observar desde el acondicionamiento de los monoplazas hasta la labor de los equipos técnicos. Esta experiencia, detalló el medio, forma parte del impulso a la difusión de la movilidad eléctrica en entornos urbanos, alineada con tendencias globales del sector del transporte y la competición automovilística.

La cita en Doctor Esquerdo se presenta como antesala inmediata al Madrid E-Prix, marcado en el calendario para los días 20 y 21 de marzo en el autódromo del Jarama, donde continúa la temporada de Fórmula E con la participación de los principales equipos internacionales, entre ellos Citroën Racing, que afronta la prueba con resultados destacados en competencias recientes.