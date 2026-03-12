China y Corea del Norte reanudan el servicio de trenes de pasajeros tras seis años de parón por la pandemia

Durante el último año, Corea del Norte tomó medidas para restablecer su conectividad internacional, reiniciando primero vuelos y trenes directos entre Pyongyang y Moscú, la capital rusa. Ahora, según reportó Global Times y replicaron distintos medios internacionales, el tráfico ferroviario de pasajeros entre China y Corea del Norte se ha restablecido, luego de seis años de suspensión originada por la pandemia de covid-19. La reanudación permitirá que los trenes de pasajeros vuelvan a circular entre Dandong, en el noreste de China, y la capital norcoreana, Pyongyang, con viajes en ambas direcciones a partir de este jueves.

De acuerdo con la información publicada por Global Times, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, anunció durante una conferencia de prensa que tanto Beijing como Pyongyang han decidido restaurar el servicio de tren de pasajeros a través de la frontera, una conexión considerada clave para el intercambio de personas entre ambos países. Según consignó el medio citado, Guo subrayó que la reactivación de este enlace responde a la voluntad de ambas partes de actuar como vecinos "amistosos", con la intención de ofrecer mejores condiciones para los desplazamientos bilaterales.

La suspensión original de este servicio ferroviario se produjo en 2020, en respuesta a las estrictas restricciones impuestas por la crisis sanitaria global derivada del coronavirus. Desde entonces, el tráfico de pasajeros quedó interrumpido, limitando el contacto directo y los traslados regulares entre ciudadanos chinos y norcoreanos. En su declaración, Guo Jiakun afirmó que China apoya a las autoridades de ambos países en el fortalecimiento de la comunicación, con el objetivo de facilitar todavía más el movimiento entre ambos lados de la frontera.

La reanudación llega en un contexto en el que las relaciones diplomáticas y de cooperación entre China y Corea del Norte han cobrado un renovado impulso. Tal como indicó Global Times, tras la severa interrupción por la pandemia, ambas naciones se ven interesadas en presentar una imagen más coordinada y retomar canales de intercambio formales. El restablecimiento del tren entre Dandong y Pyongyang simboliza esa intención.

Según el propio Ministerio de Exteriores chino, la reapertura de la línea férrea no solo implica un beneficio en términos logísticos, sino que también aporta una herramienta fundamental para la "comunicación" bilateral, en referencia al flujo de personas y potencialmente de bienes entre los dos territorios. Con el regreso de estos trenes, las autoridades chinas consideran que se crea un entorno más favorable para los traslados entre ambos países, señalando específicamente la importancia de Dandong como punto de acceso principal al territorio norcoreano.

En el año anterior, cuando Corea del Norte restableció rutas directas de vuelos y trenes hacia Moscú, observadores internacionales interpretaron ese movimiento como parte de una estrategia norcoreana para ampliar sus vínculos exteriores, especialmente tras la presión internacional y las recientes sanciones impuestas al régimen de Kim Jong-un. Ahora, la conexión con China emerge en medio de indicios de que Beijing y Pyongyang buscan fortalecer su asociación, después de que la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia hubiera generado ciertos roces en la región.

Segmentos oficiales señalan, según reportó Global Times, que la restauración del transporte ferroviario se produce justo cuando la tendencia en los contactos políticos y comerciales entre China y Corea del Norte es de acercamiento. Como han sostenido analistas citados por distintos medios, estos movimientos pueden tener impacto tanto en la dinámica económica de la zona como en las relaciones geopolíticas en el noreste asiático.

El enlace ferroviario entre Dandong y Pyongyang, una de las rutas terrestres más relevantes para el acceso a Corea del Norte, arrastra una historia marcada por el cierre de fronteras y las dificultades logísticas desde el inicio de la pandemia. Distintos informes previamente publicados mencionan que esta vía operaba con regularidad antes de 2020, transportando tanto pasajeros como mercancías y propiciando intercambios familiares, turísticos y comerciales. Su interrupción supuso una reducción drástica de esos desplazamientos.

El restablecimiento de la conexión, según informó Global Times, implica la reanudación de los viajes en ambas direcciones y pretende normalizar el tránsito fronterizo para ciudadanos de ambos países, incluyendo personal diplomático y trabajadores con autorizaciones específicas. Consultado por la prensa local, el portavoz Guo Jiakun destacó que la iniciativa cuenta con respaldo total por parte de las autoridades chinas, quienes consideran que el retorno del tren facilita el mantenimiento de la "amistad tradicional" existente con Corea del Norte.

Global Times añade que la reapertura del servicio de pasajeros ocurre en un entorno donde, tras años de un aislamiento reforzado por la emergencia sanitaria global, Corea del Norte ha comenzado a abrir de nuevo algunos canales de comunicación con el exterior, eligiendo iniciar este proceso con sus aliados históricos: China y Rusia. Al mismo tiempo, especialistas citados en los informes recuerdan la importancia de estos corredores para la economía norcoreana, especialmente dada la carencia de otros enlaces internacionales regulares.

De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Exteriores chino y recopilados por Global Times, este restablecimiento ferroviario representa una muestra de la disposición conjunta a impulsar los vínculos bilaterales, a la vez que refleja la adaptación progresiva de ambos gobiernos a un escenario internacional cambiante tras la emergencia sanitaria.