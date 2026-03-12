China expresa su oposición a medidas arancelarias unilaterales en su relación con EEUU

Pekín ha expresado su oposición a la implementación de medidas arancelarias unilaterales en la gestión de la relación económica entre China y Estados Unidos, después de que Washington haya abierto investigaciones sobre las prácticas de varios de sus principales socios comerciales, incluido el gigante asiático.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha subrayado que la postura de Pekín sobre la gestión de los asuntos económicos y comerciales entre el país y Estados Unidos es clara y "se opone a toda forma de medidas arancelarias unilaterales".

De este modo, ha reiterado que las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes, por lo que ambas deben resolver los asuntos pertinentes "mediante consultas basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo".

En cuanto a los motivos para la apertura de la investigación comercial estadounidense, el funcionario chino ha defendido que el supuesto exceso de capacidad es "una afirmación falsa", por lo que China se opone a utilizarlo como pretexto para la manipulación política.

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado investigaciones al amparo de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974 sobre "las acciones, políticas y prácticas" de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India, lo que podría permitir a la Administración Trump imponer gravámenes a las importaciones de estas economías, después de que el Tribunal Supremo declarase ilegales los "aranceles recíprocos" de abril de 2025.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, ha indicado que estas investigaciones contra algunos de sus principales socios comerciales examinarán las acciones, políticas y prácticas de estas economías en relación con el exceso de capacidad y producción estructural en los sectores manufactureros.

De tal modo, determinarán si dichas acciones, políticas y prácticas son irrazonables o discriminatorias y si obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.