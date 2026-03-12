Bruselas da luz verde al plan español de 440 millones para la producción de hidrógeno verde

La Comisión Europea ha informado este jueves de que ha aprobado un programa de ayudas públicas español dotado con 440 millones de euros y destinado a apoyar la producción de hidrógeno verde, tras concluir que el plan notificado es "proporcional y adecuado" para impulsar este objetivo y que tendrá un impacto limitado en la competencia.

Se trata de la segunda participación de España --el pasado febrero-- en el esquema de subastas como servicio (AaaS) del Banco Europeo del Hidrógeno para financiar proyectos nacionales de producción de H2 renovable.

Según indica la institución comunitaria en un comunicado, el programa contribuirá a los objetivos del Pacto Industrial Limpio de acelerar la descarbonización de la industria de la UE, reforzando al mismo tiempo su competitividad.

España estima que el plan aprobado apoyará la construcción de hasta 382 MW de capacidad de electrólisis y que también servirá para incentivar la producción de hasta 243.800 toneladas de hidrógeno renovable, lo que resultará en hasta 1.790.000 toneladas de CO2 evitadas.

El plan ayudará a España a lograr su objetivo nacional de instalar 12 GW de capacidad de electrolizadores para 2030, así como los objetivos para la cuota de combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO) consumidos en el transporte y en la industria que se establecen en la directiva de Energías Renovables, de acuerdo a las conclusiones del Ejecutivo comunitario.

La ayuda adoptará la forma de una subvención directa por kilogramo de hidrógeno renovable producido y España tiene los próximos doce meses para conceder estos apoyos. Una vez otorgada la ayuda, los beneficiarios pueden optar a los pagos durante un período de 10 años.