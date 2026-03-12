Agencias

Bruselas da luz verde al plan español de 440 millones para la producción de hidrógeno verde

Guardar

La Comisión Europea ha informado este jueves de que ha aprobado un programa de ayudas públicas español dotado con 440 millones de euros y destinado a apoyar la producción de hidrógeno verde, tras concluir que el plan notificado es "proporcional y adecuado" para impulsar este objetivo y que tendrá un impacto limitado en la competencia.

Se trata de la segunda participación de España --el pasado febrero-- en el esquema de subastas como servicio (AaaS) del Banco Europeo del Hidrógeno para financiar proyectos nacionales de producción de H2 renovable.

Según indica la institución comunitaria en un comunicado, el programa contribuirá a los objetivos del Pacto Industrial Limpio de acelerar la descarbonización de la industria de la UE, reforzando al mismo tiempo su competitividad.

España estima que el plan aprobado apoyará la construcción de hasta 382 MW de capacidad de electrólisis y que también servirá para incentivar la producción de hasta 243.800 toneladas de hidrógeno renovable, lo que resultará en hasta 1.790.000 toneladas de CO2 evitadas.

El plan ayudará a España a lograr su objetivo nacional de instalar 12 GW de capacidad de electrolizadores para 2030, así como los objetivos para la cuota de combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO) consumidos en el transporte y en la industria que se establecen en la directiva de Energías Renovables, de acuerdo a las conclusiones del Ejecutivo comunitario.

La ayuda adoptará la forma de una subvención directa por kilogramo de hidrógeno renovable producido y España tiene los próximos doce meses para conceder estos apoyos. Una vez otorgada la ayuda, los beneficiarios pueden optar a los pagos durante un período de 10 años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iberia Express refuerza con más de 21.000 plazas su oferta en Baleares y Canarias durante la Semana Santa

Iberia Express refuerza con más

Valencia acogerá en el Roig Arena una sede del nuevo circuito mundial Project B a partir de 2027

Valencia acogerá en el Roig

El entorno de la ofrenda a la 'Geperudeta' estrena decoración ornamental con el escudo del 'Cap i Casal'

El entorno de la ofrenda

Macrohard pone a Grok en el centro del sistema inteligente que emulará la función de empresas enteras

Macrohard pone a Grok en

Tokáyev dice que la escalada en Oriente Medio socava las bases de seguridad internacional

Infobae