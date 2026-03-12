Alcaraz impone su ley ante Ruud y se mete en cuartos y Djokovic cae ante el campeón

El tenista español Carlos Alcaraz doblegó en dos sets (6-1, 7-6(2)) al noruego Casper Ruud para meterse en cuartos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer ATP Masters 1000 de la temporada, donde se medirá con el británico Cameron Norrie.

El murciano alargó este miércoles su intratable e invicto 2026 sin dar opción a un Ruud que hincó la rodilla con resignación tras su reacción en el segundo set ante el campeón del Abierto de Australia y el torneo ATP 500 de Doha esta temporada. Alcaraz firmó el 15-0, mejorando tras el susto de su segundo encuentro en el desierto californiano contra el francés Arthur Rinderkenech.

El de El Palmar, que puso un 6-1 en duelos directos contra Ruud, empezó el encuentro ya en quinta velocidad. Así, pese a que el noruego buscó primeros saques, Alcaraz firmó un 'break' tras otro (4-0). Desde su banquillo le avisaron de no relajarse, y el murciano, aplicado, desquició a su rival, de lado a lado, y con puntos a cuál mejor.

Tras el 6-1 al resto, el campeón en el mes de enero en Melbourne, donde se convirtió en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam', metió la sexta en el inicio del segundo set. Alcaraz sacó incluso los aplausos y la risa floja de Ruud con dos voleas seguidas, pero el noruego se aferró a su servicio y tuvo orgullo y tenis para reaccionar.

Obligado casi al 'ace', Ruud fue ganando confianza desde su saque. Al otro lado, el número uno del mundo se contrarió por ver la ola de su actuación algo frenada, pero también supo defenderse y esperar su momento. Ambos aseguraron el 'tie-break', donde Alcaraz, doble campeón de Indian Wells, impuso su ley esta vez ante un Ruud que terminó con esa sonrisa de quien se enfrenta a lo imposible.

DRAPER PUEDE CON DJOKOVIC Y SIGUE FIRME EN SU DEFENSA DEL TÍTULO

El tenista británico Jack Draper se impuso en su duelo de octavos de final al serbio Novak Djokovic, al que remontó un partido que se le puso cuesta arriba al ceder el primer parcial. Sin embargo, el actual campeón del torneo remontaría llevándose los dos últimos sets, el definitivo en un disputadísimo 'tie break' que acabó cerrando por 7-5.

Draper aprovechó un Djokovic más errático de la cuenta --36 errores no forzados-- para seguir firme en la defensa del título logrado la temporada pasada en el desierto Indian Wells. Además, el británico estuvo notable con su servicio con el que sirvió el 64% de primeros saques y con el que consiguió hasta 13 puntos directos, por cinco dobles faltas.

Todo en un encuentro que comenzó muy igualado, con ambos tenistas siendo certeros con el saque. Así, el primer parcial llegaría igualado hasta el 4-4, donde Novak Djokovic subiría una marcha a su tenis para lograr dos juegos consecutivos para cerrar el set (6-4). Sin embargo, la respuesta de Draper sería inmediata con un 'break' en el primer juego de la segunda manga, con el que tomaría ventaja hasta el sexto juego, donde Djokovic volvería a equilibrar el resultado (3-3).

Y esta vez, el que estaría más certero en el tramo decisivo del parcial sería el británico con un segundo 'break' que le permitió igualar el partido (6-4). Y el tercer y definitivo parcial se desarrollaría como el anterior, con Draper 'break' arriba y sacando para ganar el partido. Pero 'Nole' volvería a aferrarse al partido para, con su tercer juego al resto del partido, mandar el set al 'tie break'. Una muerte súbita en la que Draper fue mas consistente y acabó llevándose 7-5, cerrando el partido tras dos horas y 37 minutos.