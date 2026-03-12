Agencias

Al menos una persona trasladada a un centro médico en Vigo tras una pelea entre aficionados del Celta y el Lyon

Guardar

Al menos una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario, debido a una pelea multitudinaria entre aficionados del Real Club Celta y el Lyon, en las horas previas al partido de Liga Europa que enfrenta este jueves a ambos equipos en el estadio municipal de Balaídos.

Según han explicado fuentes policiales, los incidentes ocurrieron en la noche de este miércoles, en un local de ocio de la calle Areal, donde se encontraba un grupo de aficionados franceses. Allí se presentaron varias personas encapuchadas y armadas con palos.

Aunque los responsables del local cerraron las puertas del establecimiento, los encapuchados comenzaron a golpear y romper los cristales, y los hinchas del Lyon también trataron de enfrentarse a los atacantes lanzando mobiliario.

Hasta el punto se desplazaron numerosas unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local. Fuentes policiales han confirmado que, por el momento, no se han producido detenciones, y el 061 ha informado de que se movilizaron dos ambulancias y, finalmente, fue trasladada una persona herida, que fue atendida en el PAC de la calle Pizarro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania ataca una refinería y una estación de bombeo de gas de Turk Stream en sur de Rusia

Infobae

Lombardi: "Si la memoria no se constituye como un aprendizaje Perú seguirá muy polarizado"

Infobae

La infanta Margarita celebra su 87 cumpleaños en familia con la vista puesta en el Rey Juan Carlos

Rodeada de sus seres queridos en un restaurante de Madrid, la hermana del monarca emérito compartió una celebración discreta y familiar, en medio de la preocupación por la ausencia y el aislamiento del antiguo jefe de Estado en Abu Dabi

La infanta Margarita celebra su

Diez claves sobre la sesión anual del Legislativo chino y el nuevo plan quinquenal

Infobae

Aumentan a 49 los muertos en Kenia por las inundaciones del pasado fin de semana

Aumentan a 49 los muertos