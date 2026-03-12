Agencias

Agencia marítima de Reino Unido reporta un nuevo impacto contra un barco cerca de Ormuz

Guardar

Redacción Internacional, 12 mar (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en los océanos alrededor del mundo, alertó este jueves de un nuevo impacto contra una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz.

Según el informe de la UKMTO, el barco fue alcanzado por un "proyectil sin identificar" que provocó un pequeño incendio a bordo y que por ahora no ha provocado ninguna víctima entre la tripulación.

"La oscuridad no permitió una valoración completa de los daños", agrega la UKMTO basándose en la información provista por el capitán de la embarcación.

El incidente ocurrió a 35 millas náuticas (64 kilómetros) al norte de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos, en los alrededores del estrecho de Ormuz, el punto estratégico para el transporte marítimo, especialmente de petróleo, que está prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que controla su orilla norte.

El miércoles, la UKMTO recopiló al menos tres barcos alcanzados por proyectiles en la misma zona, mientras que la Armada Real de Tailandia informó de un ataque a un granelero que navegaba bajo su bandera y la naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines (MOL) apuntó que su barco One Majesty recibió un impacto en una ubicación similar a la del tercer incidente reportado por UKMTO, si bien no hay confirmación definitiva de que sea el mismo barco.

Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado 17 incidentes que afectaron a naves alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. Cuatro fueron reportes sobre "actividades sospechosas", entre ellos explosiones.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula el 20 % del crudo mundial, vive una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques a bases e intereses estadounidenses en naciones del golfo Pérsico.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, amenazó en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington insistió en que la ofensiva crecerá si Teherán sigue bloqueando el flujo de crudo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos y 16 heridos en un accidente de tráfico múltiple en el oeste de Kenia

Infobae

CEOE no negociará con Trabajo la democratización de las empresas: "Es un nuevo ejercicio de intervencionismo"

La mayor agrupación de empresarios de España se aparta del foro propuesto por el Gobierno para abrir la gestión corporativa, alegando que la iniciativa pone en riesgo la libertad empresarial y la seguridad de las inversiones en el país

CEOE no negociará con Trabajo

Guatemala concluye la renovación de tribunal constitucional con designación del presidente

Infobae

Fallece uno de los heridos por el impacto ayer de un misil iraní en el centro de Israel

Infobae

Turquía despliega un sistema Patriot en Malatya para reforzar junto a la OTAN la defensa de su espacio aéreo

Tras detectar la entrada de proyectiles procedentes de Irán en los últimos días, autoridades turcas confirmaron la instalación de tecnología estadounidense en la región, incrementando acciones conjuntas con aliados occidentales y ampliando las medidas para proteger territorio nacional

Turquía despliega un sistema Patriot