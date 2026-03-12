Agencias

Abatido el individuo que embistió un vehículo contra una sinagoga en Michigan (EEUU)

Las autoridades estadounidenses han encontrado muerto al individuo que ha embestido un vehículo contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en el municipio de West Bloomfield, en el estado estadounidense de Michigan, tras un tiroteo con guardias de seguridad en el lugar.

El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, ha explicado en declaraciones a la prensa que el sospechoso fue encontrado muerto dentro del vehículo después de que hubiera un presunto tiroteo con un guardia de seguridad presente en el lugar, donde también hay una guardería y una escuela.

Según informaciones preliminares, ningún menor o personal de la sinagoga ha resultado herido, si bien un guardia de seguridad ha tenido que ser trasladado al hospital para recibir tratamiento tras sufrir heridas por la embestida, ha recogido la cadena CNN.

Los agentes también han encontrado una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo. Las autoridades locales han abierto ya una investigación para determinar las causas del incidente y si el sospechoso actuó solo.

La Policía del estado de Michigan había pedido a la población previamente que se mantuviera alejada de la zona en el marco de las operaciones policiales. "Los agentes estatales han aumentado las patrullas en otros lugares de culto del distrito", ha agregado.

La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, ha catalogado el suceso de "desgarrador". "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan", ha dicho en un comunicado.

EuropaPress

