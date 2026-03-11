Trump reitera que España "no coopera" en defensa y vuelve a amenazar con cortar el comercio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que el Gobierno de España "no coopera" en materia de defensa y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral.

"No están cooperando, están siendo muy malos, puede que cortemos el comercio", ha indicado el mandatario norteamericano en declaraciones a la prensa a la salida de la Casa Blanca.

Siguiendo la línea de hace una semana, cuando cargó contra España por ser un aliado "terrible", Trump ha reconocido que no sabe "qué está haciendo España". "Han sido muy malos con la OTAN. Reciben protección y no quieren pagar lo que les corresponde", ha señalado.

El dirigente ha apuntado que España lleva así "muchos años". "El pueblo español es fantástico. Los líderes, no tan buenos", ha lamentado en un nuevo ataque al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la falta de compromiso con el gasto militar.