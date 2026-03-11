Agencias

Serie previa con motivo del encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez del viernes

Madrid, 11 mar (EFE).- Con motivo del encuentro el próximo viernes entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un puente fronterizo, la Agencia EFE enviará una serie previa este miércoles con la guía COLOMBIA VENEZUELA.

COLOMBIA VENEZUELA

Bogotá - El encuentro del próximo viernes en la frontera del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsa una relación histórica cargada de altibajos en las últimas décadas por diferencias ideológicas.

(Texto) (Foto)

COLOMBIA VENEZUELA

Bogotá - La recuperación económica de Venezuela, liderada por Estados Unidos, abre grandes posibilidades para Colombia en los campos industrial y comercial dada la cercanía geográfica de los dos países, que comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros.

(Texto) (Foto)

COLOMBIA VENEZUELA

Caracas - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantendrá este viernes con el colombiano Gustavo Petro su primer encuentro con un jefe de Estado desde que sustituyó a Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero por EE. UU., una reunión con la que busca seguir avanzando en la agenda económica, energética y de seguridad común.

