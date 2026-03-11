Agencias

Sánchez ve como un "empeño personal" la negativa de Ayuso a crear un registro de objetores al aborto

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como un "empeño personal" la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a crear un registro de objetores al aborto, alegando que es una forma más de "continuar con su guerra política".

"Seamos claros: es un "empeño personal" de la presidenta que las mujeres no puedan ejercer sus derechos en Madrid", ha señalado este martes el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que la Comunidad de Madrid inicie los trámites para crear ese registro; a lo que la región defiende que el organismo jurídico no ha entrado todavía "al fondo" de la cuestión.

Ante ello, Sánchez ha reprochado a la dirigente madrileña que siga "negándose a cumplir la Ley del aborto", incluso "en contra" de la decisión del TSJM, argumentando que Ayuso sitúa su comunidad autónoma "fuera de la legalidad" solo para "continuar con su guerra política".

"Llegaremos hasta el final para garantizar los derechos y las libertades de las mujeres en todo el territorio español", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fútbol. Javier Tebas analiza los 'desafíos' de la industria del fútbol en la presentación del VII ISDE Sports Convention

Javier Tebas abordará la situación económica y jurídica del balompié profesional en España durante la inauguración del congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía, que reunirá a expertos, directivos y deportistas de élite

Fútbol. Javier Tebas analiza los

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la invasión rusa en territorio ucraniano impulsó un proceso de modernización, colaboración industrial y diversificación de proveedores, situando a países europeos en el núcleo del comercio internacional de defensa

Europa incrementó un 210% la

Simeone: "No somos favoritos"

El técnico argentino subraya la dificultad del duelo frente al conjunto inglés y advierte sobre el ritmo del fútbol británico, resaltando la importancia del trabajo colectivo en una eliminatoria marcada por respeto mutuo y máxima exigencia

Simeone: "No somos favoritos"

El ministro de Industria francés dice que el precio de energía subirá por Irán, pero traslada "calma"

El responsable francés aseguró que los costos energéticos se incrementarán por la escalada en Oriente Medio, aunque destacó que hasta ahora el sector productivo mantiene estabilidad frente a la incertidumbre internacional, enfatizando la coordinación constante para monitorear el contexto global

El ministro de Industria francés

La investidura de Kast en Chile reúne menos aliados y mide su peso en ultraderecha global

Infobae