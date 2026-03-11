Perú garantiza reservas de combustibles ante crisis energética por fuga de gas de Camisea

Lima, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Perú aseguró este miércoles que "garantiza" las reservas de gasolinas, diésel y otros combustibles durante la crisis energética generada por la fuga y deflagración de gas natural del yacimiento de Camisea, en la Amazonía del sur del país.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló en un comunicado que se cuenta con "la reserva de combustibles necesaria para atender la demanda nacional mientras dure esta contingencia".

La PCM indicó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó las reservas de combustibles mientras continúan los trabajos de reparación del ducto, a cargo de la empresa operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP) y se normaliza el abastecimiento.

Al respecto, el director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), Ricardo Villavicencio, admitió que sí existe una sobre demanda de derivados del petróleo, causada por la emergencia energética.

En ese sentido, exhortó a los vendedores de combustibles a realizar "un manejo responsable de los precios" para evitar caer en la especulación.

La PCM agregó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming) mantienen sus acciones de fiscalización en plantas y establecimientos expendedores de combustibles.

Mientras que el Osinergmin verificó los principales terminales de combustibles de Lima, así como el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) en las plantas, el Indecopi sostuvo una reunión de trabajo con representantes de asociaciones vinculadas al sector hidrocarburos.

Además, con el fin de evitar el acaparamiento y la concentración de precios, se iniciaron trabajos de fiscalización en estaciones de combustible del país y se abrió un expediente de indagación para recopilar información y evaluar si existen indicios de prácticas anti-competitivas, como acuerdos entre competidores para fijar precios, restricción de la oferta o repartición en el mercado.

La PCM también indicó que el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, descartó que las pérdidas causadas por la emergencia "se trasladen a los recibos de luz" de los usuarios porque, según remarcó, estos "no han sido los causantes de la crisis energética".

Este martes, el Osinergmin había señalado que Perú cuenta con reservas de combustibles para atender la demanda interna por los próximos cinco días, cuando se prevé que concluya la emergencia declarada por la suspensión del suministro de gas procedente del yacimiento de Camisea, en la región sureña del Cusco.

Por su parte, el presidente de transición, José María Balcázar, afirmó que el viernes comenzará el restablecimiento paulatino del suministro de gas para lograr que el servicio esté totalmente operativo el domingo. EFE