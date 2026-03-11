Agencias

Mueren dos personas por un ataque del Ejército de Rusia contra Járkov, en Ucrania

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque perpetrado por el Ejército ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, según han denunciado las autoridades, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha afirmado en un comunicado en sus redes sociales que un dron ha impactado en el distrito de Shevchenkivski, donde se han registrado al menos dos muertos y seis heridos, sin que por ahora haya más detalles.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado 99 drones durante las últimas horas y ha asegurado que 90 han sido derribados, si bien ha resaltado que nueve han impactado en seis puntos de Ucrania. Además, los fragmentos de otros aparatos derribados han caído en tres ubicaciones.

Por su parte, las autoridades rusas han anunciado el derribo de 185 drones disparados por las tropas ucranianas en varias zonas del país, así como en el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014 --un paso no reconocido por la comunidad internacional--, sin pronunciarse sobre víctimas o daños.

