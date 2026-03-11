México condena una subasta en Francia con cuatro piezas arqueológicas del país

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- La Secretaría de Cultura de México condenó este martes una subasta presencial con cuatro piezas arqueológicas mexicanas que se celebrará este miércoles en París (Francia), al tiempo que hizo un llamado a la suspensión de esa posible venta.

"Informamos que en la subasta organizada por la casa Millon en París, programada de manera presencial para el 11 de marzo, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron 4 piezas prehispánicas, propiedad de nuestra nación", señaló en un mensaje en redes sociales la titular de la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza.

La funcionaria indicó que ya se han iniciado los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes, mientras enfatizó el "llamado a la suspensión de su venta y a su devolución al Estado mexicano".

En su publicación, la funcionaria agregó una carta fechada el 5 de marzo dirigida a la casa de subastas en la que expresó a la "rotunda desaprobación y rechazo a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural de México".

Esto, a través de la subasta titulada 'Tout l'Or des Empires: Collection de Monsieur D', programada para el 11 de marzo del presente año a las 15:00 horas, por la citada casa de subastas, en su sede ubicada en el Hotel Drouot, en 9 rue Drouot, París, Francia.

Explicó que el INAH llevó a cabo un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la subasta "y determinó que cuatro de los objetos anunciados son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de la nación mexicana", conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita.

"Hago de su conocimiento que se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes con relación a la venta en cuestión, con el interés de que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales, a fin de proteger el patrimonio cultural de nuestro país", expuso Curiel de Icaza.

En la carta, la Secretaría de Cultura, apeló "a la ética y respeto por el patrimonio cultural" e hizo un llamado "a detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas".

Hace dos semanas, la dependencia mexicana exigió a la misma casa de subastas la suspensión de una subasta con 40 piezas arqueológicas mexicanas llamada 'Les Empires de Lumière', programada para el 27 de febrero en París por la Casa Millon, donde se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de México.

Desde 2018, el Gobierno mexicano ha recuperado unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.