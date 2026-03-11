McManaman sobre Vinicius: "Es un penalti terrible; con 0-0 no lo tira así"

Londres, 11 mar (EFE).- Steve McManaman, exjugador del Liverpool y el Real Madrid, calificó el penalti que tiró Vinícius Júnior de "terrible" y aseguró que solo lo tiró así porque el partido iba 3-0.

"No me gustan nada estos penaltis. Si lo tiras 'a lo Panenka' o así lo tienes que meter, porque sino... Si le pegas fuerte y lo para el portero... bueno. Cuando lo tiras así es porque te quieres hacer el listo. Ha sido un penalti terrible, con 0-0 no lo hubiera tirado así", dijo McManaman en TNT Sports.

El Real Madrid se llevó el triunfo por 3-0 en el Santiago Bernabéu, pero dispuso de un penalti en la segunda mitad para el 4-0 que Vinícius tiró al cuerpo de Gianluigi Donnarumma.