Koldo García pide "calma" y dice que "queda muchísimo": "Voy a demostrar ante la Justicia la verdad"

El exasesor ministerial Koldo García se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre adjudicación pública que se sigue en el Parlamento de Navarra, si bien ha tomado la palabra en un primer turno de intervención para pedir "calma y tranquilidad" porque va a "demostrar ante la Justicia la verdad" y ha afirmado que "queda muchísimo".

Así lo ha trasladado en su comparecencia, por videoconferencia, desde la cárcel de Soto del Real, en Madrid, donde se encuentra en prisión preventiva. García ha sido llamado a comparecer en la comisión de investigación y, antes de anunciar que se acogía a su derecho a no declarar, ha comentado que solo iba a "decir una cosa".

"Quiero que tengan su minuto de gloria en este circo mediático; creo que es un error", ha dicho, para después afirmar: "Algunos ya me conocerán o han hablado suficiente de mi persona y confunden que la falta de titulaciones, de tener papeles... entienden que es una falta de conocimiento, de sentido común, que puede tener cualquier persona en la faz de la tierra, y eso es un error porque eso no quiere decir que yo sea idiota".

Según ha continuado, "seis meses" puso "en conocimiento de la Guardia Civil y de ciertas personas que" le "estaban haciendo un seguimiento". "Porque en mis años de profesional y de colaboración con todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, algo se me quedó. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en el domicilio y más aún ofreciéndome a colaborar en todo lo que necesitaban", ha indicado.

"EL DAÑO YA ESTÁ HECHO"

Koldo García ha manifestado que "el daño ya está hecho". "Yo cometí un error de cálculo, porque yo no pensé en todo el daño que han hecho a mi círculo más cercano. Pensé que se iban a dedicar a mi persona", ha dicho, para incidir en que "pensé que se iba a focalizar un poco más en mí, no se iba a focalizar en toda persona que estuviera alrededor mío, destrozándole la vida", ha afirmado.

"Lo único que se ha hecho con todo esto es destrozar vidas, que no tienen que ver nada aquí", ha añadido, para afirmar que "nadie va a poder borrar todo lo que se ha dicho sobre mi persona". "Decir todas las mentiras y las barbaridades que han dicho sobre mí, es que no me conocen, ni quieren saber mi historia, lo que no me preocupa en absoluto", ha expuesto.

En esta línea, ha añadido que lo que sí le preocupa es que "el día de mañana no se pueda borrar todo lo que han dicho y todas las falsedades que han dicho". "Eso tendrán que arreglarlo los políticos, a ver cómo lo hacen", ha afirmado García, quien les ha acusado de tener "tanta ansia de su minuto de gloria que se están equivocando". "Esto acaba de empezar", ha dicho, para sentenciar que "hay que tener un poquito más de paciencia, un poquito más de tranquilidad".

"Queda mucho, queda muchísimo. Y si se dice algo hay que demostrarlo. Y todo lo que yo he dicho, lo he podido demostrar. Creo que si tenemos todos un poquito de paciencia, un poquito de sentido común, se podrán decir las cosas, pero demostrándolas", ha expuesto en su intervención inicial.

"PACIENCIA Y TRANQUILIDAD"

Además, ha afirmado que ahora está "el proceso judicial". "Porque el mediático y social ya lo han hecho ustedes (...) El proceso judicial manda por encima de todas las cosas, y lo que tengo que hacer es demostrar judicialmente que todo lo que están diciendo son barbaridades. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a demostrar ante la Justicia la verdad", ha dicho.

"Si ya no pueden hacer nada más en contra mía; ya estoy en la cárcel sin haberse demostrado que he cometido ningún delito", ha afirmado García, quien ha manifestado que tiene "muchísimo tiempo" y podrá "demostrar las cosas con un poquito de calma y un poquito de tranquilidad".

"Les aseguro que tengo paciencia y tranquilidad", ha incidido. "Cada vez que he dicho una cosa, siempre que he dicho una cosa, la he demostrado. Lo único que quiero es aclarar las cosas ante la Justicia", ha aseverado, para comentar que "algunos se dedican a decir muchas cosas sin poder demostrar nada". "Igual el día de mañana podré decir yo y aclarar muchísimas cosas a todos los españoles", ha expuesto.

Tras ello, ha manifestado que se acogía a su derecho a no declarar y ha guardado silencio ante las preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, que ha comenzado con los turnos de interrogatorio de los grupos parlamentarios.