Iván Cepeda inscribe candidatura y apunta a ganar Presidencia colombiana en primera vuelta

Bogotá, 11 mar (EFE).- El senador colombiano Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, de izquierda, inscribió este miércoles su candidatura a la Presidencia y aseguró que buscará ganar las elecciones en la primera vuelta, que se celebrará el próximo 31 de mayo.

"Vamos por la disputa de la Presidencia de la República (...) con una campaña cada vez más fuerte, cada vez más sólida, cada vez más cerca de obtener un triunfo, como lo vamos a obtener, en la primera vuelta el próximo 31 de mayo", expresó Cepeda, que lidera las encuestas de intención de voto, tras inscribir su candidatura en la Registraduría, que organiza las elecciones.

El aspirante, que pidió disculpas por haber llegado seis horas tarde al acto de inscripción, estuvo acompañado por la líder indígena nasa y senadora Aída Quilcué, quien es su compañera de fórmula a la Vicepresidencia, y por otros dirigentes del Pacto Histórico.

El domingo pasado, ese partido se convirtió en la fuerza política más votada en el Senado al obtener 25 de los 103 escaños, mientras que en la Cámara de Representantes, compuesta por 183 curules, todo indica que tendrá 40 asientos.

"Somos la fuerza política más querida y respaldada por los colombianos hoy por hoy. Así lo expresaron en la movilización electoral del pasado domingo, así lo he sentido a lo largo de mi campaña electoral en todo el país", reivindicó Cepeda, quien es senador desde 2014 y fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014.

El candidato, que esperaba participar el domingo pasado en la consulta presidencial de la izquierda denominada 'Frente por la vida', fue excluido semanas antes por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que ya había participado en una consulta similar en octubre pasado.

El ganador de la consulta de la izquierda fue el exsenador Roy Barreras, que en la primera vuelta tratará de arrebatar a Cepeda los votos y el liderazgo que hasta ahora le dan las encuestas de intención de voto.

Sin embargo, Cepeda insistió en que el Pacto Histórico, del que también hace parte el presidente colombiano, Gustavo Petro, "se erige en la principal fuerza política" del país tras las elecciones legislativas del domingo y por eso busca la victoria en primera vuelta.

El candidato izquierdista defendió la elección de Quilcué como compañera de fórmula argumentando que ella representa "la gran cultura, los principios éticos y la herencia de lucha" de los pueblos indígenas.

"Soy parte de un pueblo, uno de sus hijos y hoy en día soy un servidor del pueblo (...) Soy defensor del principio que nos han inculcado, precisamente, los pueblos originarios: se debe mandar obedeciendo", añadió el candidato.

Quilcué, por su parte, manifestó que seguirá trabajando "por la vida y por la paz", por "el diálogo con los otros".

"Vamos a seguir trabajando por las transformaciones, pero también en este Gobierno lo hemos hablado con el próximo presidente Iván Cepeda: nuestra bandera va a ser sacar la corrupción de la institucionalidad", añadió la senadora.