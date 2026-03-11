Israel ensalza los "impresionantes éxitos" de la ofensiva y afirma que la cúpula iraní "huye como ratas"

Israel Katz, ministro de Defensa israelí, aseguró que la cúpula dirigente de Irán se encuentra desplazada de sus posiciones habituales tras la ofensiva militar coordinada entre Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes iniciada a fines de febrero. De acuerdo con información publicada por el medio, Katz afirmó que las principales figuras del gobierno iraní abandonaron sus puestos en medio de la operación y acusó a las autoridades de Teherán de minimizar el alcance real de las bajas sufridas durante las acciones militares.

Según reportó la fuente, la operación conjunta israelí-estadounidense, lanzada sorpresivamente el 28 de febrero, tuvo por objetivo golpear tanto al régimen iraní como a la Guardia Revolucionaria y a los Basij. Esta ofensiva, que coincidió con un período de negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán sobre un posible acuerdo nuclear, resultó en más de 1.200 personas muertas en Irán, conforme a cifras aportadas por las autoridades del país asiático.

Katz explicó que los integrantes sobrevivientes de la cúpula iraní estarían recurriendo a métodos de represión para intentar controlar la situación. Según consignó el medio, señaló que estos funcionarios han intimidado a la población y especializado sus fuerzas en acciones contra civiles, niñas y niños. De acuerdo con sus declaraciones, las fuerzas iraníes han impuesto amenazas de represalia ante cualquier manifestación pública en contra del régimen.

El ministro israelí, en declaraciones recogidas por el medio, equiparó el comportamiento de los altos cargos iraníes con el de los líderes de Hamás en Gaza, quienes, según Katz, también abandonaron sus posiciones tras la ofensiva israelí posterior a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Afirmó que “los miembros de la cúpula iraní que sobrevivieron son unos cobardes que abusan de mujeres, niños y ancianos en las calles y están especializados en el asesinato de civiles”. Sostuvo además que ante una “fuerza real”, los funcionarios iraníes “huyen como ratas”.

El funcionario añadió que tanto Hamás como el gobierno iraní comparten las mismas tácticas, específicamente la de dar órdenes para atacar a civiles y niñas y niños en Israel y otros lugares de la región. Detalló que Israel y Estados Unidos están desarrollando una operación “impresionante y sistemática” para debilitar a estos actores, según publicó el medio. Katz declaró también que “miles de ellos han muerto y lo están encubriendo con el corte de Internet”, refiriéndose a una supuesta estrategia iraní para impedir la difusión de información sobre las bajas reales.

En su evaluación de los daños provocados por la ofensiva, Katz aseguró que en los hospitales iraníes, las cámaras frigoríficas tendrían gran cantidad de cuerpos pertenecientes a “fuerzas terroristas, no de civiles”. Argumentó que la operación militar en curso busca facilitar que la población iraní se subleve y cambie el régimen desde el interior del país. “Debemos seguir haciéndolo para permitir al pueblo iraní alzarse y derrocar al régimen. En última instancia, depende de ellos”, señaló, según consignó el medio.

El ministro confirmó que la coordinación entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, incluye comunicaciones diarias sobre el desarrollo de la ofensiva. Aseguró que la operación continuará el tiempo que sea necesario y no tiene una fecha de finalización predeterminada, conforme detalló el medio.

La respuesta iraní a esta ofensiva incluyó ataques con misiles y drones que apuntaron tanto a Israel como a intereses de Estados Unidos en distintos países de Oriente Próximo, abarcando además bases militares en la región, según la información publicada. Entre las víctimas reportadas de la operación inicial figuran altos funcionarios del gobierno de Irán, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos mandos militares.

Las declaraciones del ministro de Defensa de Israel se inscriben en el contexto de una escalada militar que implicó no solo acciones directas sobre objetivos estratégicos, sino también un discurso dirigido a presentar la operación como parte de un esfuerzo conjunto con Estados Unidos para debilitar a dos actores clave en la región. La ofensiva también se produce en paralelo con las acciones represivas del régimen iraní contra movimientos opositores internos, mientras buscan controlar la narrativa internacional sobre el número de víctimas y los resultados de la contraofensiva.