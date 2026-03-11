Fede Valverde: "Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma"

El reconocimiento de la importancia del trabajo colectivo se impuso tras el partido, ya que Fede Valverde remarcó que la unión entre los miembros del vestuario fue determinante para alcanzar el triunfo. El mediocampista uruguayo del Real Madrid enfatizó que la actitud de apoyarse mutuamente, más allá de las dificultades de la temporada, marcó la diferencia frente al Manchester City en el encuentro de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, que terminó con una victoria de 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu. De acuerdo con Europa Press, Valverde expresó que sentía una gran satisfacción por haber experimentado un partido tan especial, reconociendo a sus compañeros y al cuerpo técnico por la confianza que le brindaron durante el proceso.

El partido, disputado el miércoles en Madrid, presentó una actuación destacada para Valverde, quien declaró en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, que “hacía bastante que no disfrutaba de esta forma”, subrayando su felicidad tanto por el resultado colectivo como por su rendimiento individual. El futbolista relató que el entrenador le pidió atacar desde la segunda línea y que, gracias a la estructura táctica planteada, encontró más oportunidades para protagonizar jugadas ofensivas y aportar goles al equipo. Además, destacó la dinámica colaborativa del centro del campo como una de las claves para dominar el partido ante el conjunto inglés.

La actuación de Valverde en el Santiago Bernabéu resultó central en la derrota del Manchester City, que se vio superado por un Real Madrid más sólido. Según informó Europa Press, el uruguayo calificó de “honor” poder participar en este tipo de noches, resaltando el ambiente de camaradería como un elemento esencial en el rendimiento del grupo. “Nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, eso se notó, cuando el equipo está unido, si todos trabajamos juntos puede lograr grandes cosas”, afirmó Valverde.

Tácticamente, el equipo blanco preparó minuciosamente el enfrentamiento. Valverde detalló que analizaron la presión alta del equipo inglés y la posibilidad de explotar los espacios a la espalda de la defensa rival al sacar desde la portería. Según sus palabras, el cuerpo técnico había trabajado este aspecto en los entrenamientos y ese planteamiento permitió a jugadores rápidos del ataque merengue aprovechar las oportunidades generadas por la presión del City. Europa Press señaló que el uruguayo mencionó la importancia de la velocidad ofensiva y la generación de espacios para superar a la defensa adversaria.

A pesar de la amplia ventaja cosechada en el marcador, Valverde recordó el penalti fallado por Vinícius y mencionó que los errores forman parte del juego. Consideró que el trabajo constante del equipo permitió sobreponerse a cualquier inconveniente dentro del partido. Al referirse al partido de vuelta en territorio inglés, advirtió sobre la dificultad de jugar en Manchester y recomendó mantener la concentración, como si el marcador global aún estuviera empatado. Según publicó Europa Press, Valverde concluyó que los partidos fuera de casa pueden resultar especialmente exigentes, dada la presión que ejerce el Manchester City en su estadio.

Europa Press informó que Valverde agradeció de manera explícita el apoyo del público y reconoció que, a pesar de que la temporada no siempre fue sencilla, la afición jugó un papel de estímulo para el plantel. El futbolista uruguayo reafirmó que las instrucciones del cuerpo técnico se enfocaron en potenciar la participación de los centrocampistas en el desarrollo ofensivo, permitiéndoles encontrar posiciones ventajosas para generar ocasiones y rematar a portería.

El medio detalló que el resultado dejó al Real Madrid con una ventaja significativa antes del choque de vuelta en Inglaterra. El dominio en el marcador, junto con el desempeño destacado de varios jugadores, especialmente Valverde, reflejó la eficacia del planteamiento colectivo y la influencia de la cohesión interna en el vestuario merengue. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, tanto la solidez defensiva como la capacidad de respuesta ante los desafíos específicos del rival fueron fundamentales para consolidar la victoria.

A lo largo de las declaraciones, Valverde insistió en el concepto de equipo, señalando que el éxito alcanzado tiene como base la labor conjunta y la confianza depositada por parte de todos los miembros, tanto en los entrenamientos como en la competición oficial. La victoria en el Santiago Bernabéu marcó uno de los partidos más significativos de la temporada para el uruguayo, quien resaltó el valor de estar rodeado de un grupo comprometido y la importancia de seguir trabajando hasta alcanzar los objetivos propuestos en las siguientes etapas de la Liga de Campeones, según reportó Europa Press.