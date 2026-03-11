Las autoridades sudanesas insistieron en que los crímenes de genocidio y terrorismo atribuidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las violaciones del Derecho Humanitario Internacional ya han sido probados, por lo que consideran que estos delitos justifican una declaración formal como grupo terrorista. Según informó Europa Press, el Gobierno de Sudán reconoció la reciente decisión de Estados Unidos de catalogar a la rama sudanesa de los Hermanos Musulmanes como organización terrorista y reclamó que Washington extienda dicho reconocimiento a las RSF.

El Ministerio de Exteriores sudanés, a través de un comunicado difundido en redes sociales y citado por Europa Press, expresó que Jartum respalda que todas las entidades involucradas en terrorismo, crímenes de guerra y actos contra la humanidad sean oficialmente denominadas terroristas. En el mismo mensaje, el Gobierno reiteró un compromiso, que calificó de "inquebrantable", con la condena a cualquier forma de terrorismo y extremismo violento, sin distinciones.

La solicitud sudanesa se presentó tras el anuncio en el que Estados Unidos incluyó a la rama local de los Hermanos Musulmanes a su listado de grupos terroristas, una decisión que Washington ya había adoptado previamente para otras filiales de esta organización en países del Oriente Próximo. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, las RSF celebraron la decisión estadounidense, al interpretarla como un reconocimiento internacional del sufrimiento que atraviesa la población sudanesa desde el estallido del conflicto en abril de 2023.

Organismos internacionales, como Naciones Unidas, han acusado a las RSF de haber cometido múltiples atrocidades, así como crímenes de guerra y contra la población civil durante el conflicto armado reciente en Sudán. Ante este contexto, el Ejecutivo sudanés hizo un llamado formal a las autoridades estadounidenses para que consideren estas imputaciones y adopten nuevas medidas que incluyan a las RSF en la lista de organizaciones terroristas, mostrando así una respuesta concreta a las peticiones emitidas desde Jartum.

La respuesta internacional a la medida estadounidense sobre los Hermanos Musulmanes no se limitó a Sudán. Según consignó Europa Press, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, manifestó la satisfacción de su gobierno ante la designación emitida desde Washington. Este respaldo fue expresado durante una conversación telefónica sostenida este miércoles con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Durante este intercambio, reportó Europa Press, el jefe de la diplomacia saudí reafirmó el compromiso de su país con iniciativas que favorezcan la estabilidad en Oriente Próximo. Además, ambos funcionarios aprovecharon el diálogo para abordar aspectos relativos a los ataques procedentes de Irán contra Arabia Saudí y otros países de la región, hechos que han cobrado relevancia en el marco de la escalada derivada de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Exteriores saudí, emitido también tras el contacto entre el príncipe Faisal y Marco Rubio, Arabia Saudí expresó su apoyo a cualquier acción internacional que contribuya a frenar la expansión de movimientos y grupos considerados extremistas, subrayando la necesidad de soluciones conjuntas para enfrentar amenazas en la península arábiga y regiones vecinas.

Con la inclusión de la rama sudanesa de los Hermanos Musulmanes en la lista de organizaciones terroristas, Estados Unidos refuerza su política de presionar a agrupaciones islámicas señaladas por actividades violentas y conexiones radicales, una línea sostenida desde hace varias semanas, según reportó Europa Press. Richmond el desarrollo del conflicto sudanés y la postura internacional, el Gobierno de Jartum insiste en que solo una política que abarque a todos los grupos responsables de violaciones graves permitirá alcanzar una estabilidad real y duradera en la región.

El posicionamiento de Sudán, amplió Europa Press, destaca el interés de las autoridades por mostrar firmeza en sus iniciativas contra el terrorismo, buscando obtener el reconocimiento y respaldo internacional frente a las RSF. La petición formal se suma a otras demandas que solicitan medidas más estrictas contra los responsables de la violencia y que buscan incentivar la cooperación internacional, en especial por parte de las potencias occidentales influyentes en los conflictos regionales.