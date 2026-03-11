El Consejo de Seguridad de la ONU pide el cese "inmediato" de los ataques de Irán contra países del Golfo

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exige a Irán que detenga de manera inmediata y sin condiciones cualquier acción provocativa o amenaza contra los países vecinos del Golfo, lo que incluye la utilización de terceros actores o proxies, según detalle contenido en el texto difundido por el propio Consejo. Este llamado se presenta en respuesta a una sucesión de incidentes que han involucrado ataques atribuidos a Irán y que han generado preocupación en la comunidad internacional acerca de la estabilidad en la región.

Según informó el medio, el documento impulsado en la ONU contó con un respaldo mayoritario de 135 países y fue impulsado por los Estados miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC). La votación final arrojó 13 votos a favor y dos abstenciones, de China y Rusia. La resolución condena abiertamente los ataques registrados contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. El texto define estos actos como violaciones del Derecho Internacional y plantea que representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

El texto también repudia el lanzamiento de ataques contra zonas residenciales, los atentados deliberados sobre bienes civiles, así como la afectación a edificios y la existencia de víctimas civiles. Se expresa solidaridad con los países afectados y sus habitantes, y se reafirma el apoyo a la integridad territorial, soberanía e independencia de los estados señalados. Según consigna el medio, se subraya la importancia de proteger a la población civil y de preservar las infraestructuras vitales frente a futuras agresiones.

De acuerdo con lo publicado, la resolución incluye un apartado específico sobre la navegación internacional en el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab al Mandeb. El Consejo de Seguridad denuncia cualquier intento, por parte de Irán, de cerrar, obstaculizar o de alguna manera interferir con estos corredores marítimos, considerando tales acciones como amenazas graves a la paz y la estabilidad de la región. El texto recuerda que se debe salvaguardar el derecho y la libertad de tránsito de los buques mercantes y comerciales y reitera la ilegalidad de restringir el paso por estas vías internacionales.

En relación a estos aspectos, según reportó el medio, el documento asegura que los Estados miembros, conforme al Derecho Internacional, están facultados para proteger a sus embarcaciones de ataques y provocaciones. Este punto, detallado en la resolución, destaca la implicancia global que tendrían alteraciones en el tráfico marítimo de la zona, debido al rol estratégico del Golfo tanto para el comercio de hidrocarburos como para el tránsito de mercancías.

El embajador de Bahréin ante la ONU, Yamal Alrowaiei, quien se pronunció en nombre del GCC tras la aprobación de la resolución, señaló que el respaldo internacional recibido expresa una conciencia colectiva sobre el peligro que representan los ataques atribuidos a Irán en la región. De acuerdo con sus declaraciones, recogidas por la fuente, esa votación evidencia el compromiso del Consejo con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Alrowaiei también remarcó que, en los días recientes, la región ha sido blanco de una serie de ataques dirigidos a infraestructuras civiles y zonas residenciales, lo que ha resultado en muertes y heridas entre la población civil.

El texto de la resolución, según consignó el medio, contiene un “firme apoyo” a los estados del Golfo y exhorta a Irán a cesar toda conducta hostil y a respetar el Derecho Internacional en sus relaciones con los demás estados. Se insiste, además, en que la comunidad internacional permanece vigilante ante futuros riesgos y que la resolución representa una manifestación de unidad en torno a la protección de la seguridad y la navegación en vías marítimas de relevancia global.

La acción del Consejo de Seguridad se enmarca dentro de preocupaciones amplias sobre la escalada de tensiones en la región del Golfo y la incidencia que ataques similares pueden tener a nivel global, especialmente por la dependencia internacional respecto a los suministros energéticos y las rutas comerciales que atraviesan la zona. Conforme a lo comunicado, la resolución enfatiza la relevancia de la cooperación internacional y la observancia de la legalidad para desactivar escenarios de violencia que amenacen tanto a los países involucrados como a la seguridad colectiva.

A lo largo del documento, el Consejo de Seguridad insta a Irán a cumplir con los estándares internacionales, abstenerse de tomar medidas o lanzar amenazas que puedan obstaculizar el comercio en el Golfo y poner en peligro vidas civiles o infraestructuras esenciales. La resolución remarca que cualquier obstrucción al libre tránsito en los estrechos de Ormuz o Bab al Mandeb, situaciones catalogadas como graves amenazas a la paz, deberá recibir la respuesta legal de los Estados afectados en defensa de sus intereses y de la estabilidad internacional.