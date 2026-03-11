Eduardo Camavinga regresa a una convocatoria del Real Madrid con seis canteranos

El centrocampista francés Eduardo Camavinga es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City para el encuentro de este miércoles (21.00) de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, duelo para el que el técnico Álvaro Arbeloa cita a seis canteranos.

Además del mediocentro galo, que se perdió los encuentros ante RC Celta y Getafe CF por un problema bucal, el entrenador salmantino también recupera para el trascendental partido frente al equipo de Pep Guardiola al central español Dean Huijsen, baja frente al Celta por acumulación de tarjetas amarillas, y al atacante argentino Franco Mastantuono, sancionado en LaLiga EA Sports.

Pero Arbeloa tiene las bajas de Kylian Mbappé, que se perderá su cuarto partido consecutivo por un problema en la rodilla, y de los lesionados Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. Así, el salmantino completa la lista con seis canteranos: el portero Fran González; el defensa Diego Aguado; y los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel Morán, César Palacios y Thiago Pitarch.

Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen y Diego Aguado; los centrocampistas Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Gonzalo García, Brahim Díaz y Mastantuono.