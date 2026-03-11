Cosco suspende 'sine die' la prestación de servicios en el puerto de Balboa, situado en el Canal de Panamá

Clientes y compañías vinculados al centro logístico del Canal de Panamá han empezado a buscar alternativas de manera inmediata, tras recibir con sorpresa la notificación de Cosco, la naviera china, sobre la interrupción indefinida de sus servicios en el puerto de Balboa. Según adelantó el diario local La Prensa, las empresas afectadas se han visto obligadas a contactar a sus representantes comerciales a fin de conocer las opciones disponibles tras la cancelación de las reservas programadas en la terminal. La información principal señala que Cosco suspendió 'sine die' su operativa en Balboa, uno de los puntos clave en el circuito logístico internacional.

De acuerdo con La Prensa, el comunicado distribuido por Cosco a sus clientes tuvo lugar el martes. En dicha comunicación, la multinacional asiática confirmó la decisión de cesar sus servicios en el puerto de Balboa, situado en la orilla del Pacífico del Canal de Panamá, sin dar a conocer el motivo de la suspensión ni si se trata de una regla temporal o definitiva.

La compañía informó, según consignó La Prensa, que los procesos de liberación de las mercancías importadas continuarán ejecutándose con normalidad, ya que el retiro de carga previamente recibida no se verá impactado por la medida. De igual forma, Cosco solicitó a sus clientes que los contenedores vacíos que deban retornar solo se entreguen en las terminales de Manzanillo o en el Colon Container Terminal, descartando el puerto de Balboa como punto de depósito para estos fines.

El medio panameño resaltó que, tras la decisión de Cosco, las empresas que ya contaban con reservas activas en Balboa deben buscar soluciones en coordinación con sus proveedores logísticos. Esta interrupción tiene lugar en un momento delicado para la logística portuaria del país, marcado por recientes decisiones judiciales y reconfiguraciones contractuales.

Semanas antes de este anuncio, la Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un fallo en el que declaró inconstitucional el contrato que otorgaba a Panama Ports Company (PPC), filial de la firma hongkonesa CK Hutchison Holdings, la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Esta resolución llevó al Gobierno panameño a adjudicar, de modo provisional, la operación de ambas terminales: APMT, filial de Maersk, quedó encargada temporalmente del puerto de Balboa, mientras que TIL Panama, el brazo de operaciones portuarias de MSC, recibió la administración temporal del puerto de Cristóbal.

Según publicó La Prensa, los contratos entregados a APMT y TIL Panama tienen una vigencia de 18 meses. Durante este periodo, la Autoridad Marítima de Panamá prevé poner en marcha una licitación para una adjudicación definitiva de los servicios portuarios en ambas terminales. Mientras tanto, el sector logístico observa cómo avanza la transición de operadores y la adaptación forzosa de flujos de carga y descarga frente a los cambios en el entorno regulatorio y comercial.

La repentina decisión de Cosco ha impactado en el funcionamiento diario del puerto de Balboa y en la logística de importadores y exportadores que dependen del centro de distribución. Según reportó el medio panameño, aunque la entrega de importaciones ya recibidas no sufrirá modificaciones, la cancelación de nuevas reservas para el manejo de mercancía representa un reto operativo para quienes utilizaban habitualmente esta ruta.

El anuncio de Cosco no incluyó información sobre los motivos detrás del cese de actividad ni aclaraciones sobre su posible regreso a la terminal en el futuro. El comunicado emitido apunta únicamente a la suspensión del servicio y a las instrucciones para la devolución de los contenedores vacíos.

El puerto de Balboa, ubicado en la entrada pacífica del Canal de Panamá, constituye un punto estratégico dentro de la cadena global de suministros, tanto para el tránsito interoceánico como para la distribución regional de mercancías. El impacto de la interrupción por parte de una de las principales navieras asiáticas obliga a rediseñar operaciones en uno de los principales nodos de conectividad y logística de América Latina.

Por ahora, empresas y clientes operan bajo el escenario de buscar soluciones rápidas ante un panorama de incertidumbre, mientras avanza el proceso transitorio de gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal, en espera del resultado de la nueva licitación anunciada por las autoridades marítimas, según reiteró La Prensa.