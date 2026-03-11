China dice que la guerra contra Irán "no debería haber ocurrido" y pide volver al diálogo

Pekín, 11 mar (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores afirmó este miércoles sobre la guerra en Irán y el resto de Oriente Medio que la "forma de romper el actual punto muerto es volver lo antes posible al diálogo y las negociaciones y esforzarse por restablecer la paz".

La guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel es un conflicto que "no debería haber ocurrido" y que "no beneficia a ninguna de las partes", señaló en rueda de prensa el portavoz del departamento Guo Jiakun.

El vocero reiteró además que "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de todos los países deben ser respetadas" y aseguró que Pekín "no apoya ataques contra países del Golfo" y condena las acciones indiscriminadas contra civiles y objetivos no militares.

Las declaraciones se producen mientras el canciller chino, Wang Yi, mantiene contactos telefónicos con varios ministros de Exteriores de la región en el marco de los esfuerzos diplomáticos de Pekín para reducir las tensiones.

Wang ha hablado en las últimos días con sus homólogos de Kuwait, Baréin, Pakistán y Catar para intercambiar opiniones sobre la situación en Irán, dijo el portavoz.

Según Pekín, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán "sin autorización de Naciones Unidas" mientras las negociaciones entre Washington y Teherán "seguían en marcha".

El Gobierno chino ha enviado además a la región a su enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, que mantiene contactos con varios países como parte de una misión diplomática destinada a promover un alto el fuego y una desescalada.

El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región. EFE