BBVA estima que el impacto en el crudo de la guerra de Irán sea "breve" porque "EEUU no se lo puede permitir"

Durante su intervención en un evento organizado por Deloitte y el diario ABC, Onur Genç, consejero delegado de BBVA, afirmó que el efecto de la guerra entre Irán y otros actores sobre el precio internacional del petróleo tendrá varias dimensiones, aunque lo principal será el impacto sobre los costos energéticos globales. Según consignó el medio ABC, Genç sostuvo que la magnitud de la subida y su duración dependerán directamente del tiempo que persista la tensión en la región. El ejecutivo subrayó que la mayor preocupación internacional reside en que un aumento del precio de la energía puede traducirse en incrementos en la inflación, lo que llevaría a una subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y, en consecuencia, a un menor crecimiento económico mundial.

Según explicó Genç, Estados Unidos se encuentra en una situación en la que “no puede permitirse” mantener precios elevados del petróleo por un periodo prolongado, debido tanto al contexto electoral con las próximas elecciones de mitad de mandato, como a los riesgos que implican mayores costos energéticos para la economía estadounidense. Tal como publicó ABC, el máximo directivo de BBVA expresó que, por ello, el mercado anticipa que el impacto sobre el crudo derivado del conflicto con Irán será limitado en el tiempo y no se espera que se convierta en una tendencia de largo plazo.

De acuerdo con la valoración del directivo, las consecuencias para el sector bancario no serán uniformes en todo el mundo. BBVA opera en 28 geografías diferentes y, según explicó Genç, la variedad climática, estructural y económica de dichas regiones hará que el efecto del aumento del precio de la energía no sea igual en todas ellas. Subrayó que “la diversificación es una fortaleza clave para BBVA”, ya que permite distribuir mejor los riesgos en contextos de crisis. El medio ABC reportó que, en opinión del consejero delegado, las diferentes realidades de cada país incluso dentro del mismo continente hacen que cualquier categorización por áreas geográficas sea, en sus palabras, una “categorización artificial”.

Respecto al análisis regional, Genç comentó que Latinoamérica podría resultar poco afectada o incluso levemente beneficiada por el contexto de tensión internacional y encarecimiento del petróleo, debido a que la región cuenta con importantes recursos energéticos propios. Insistió, de todos modos, en que la situación de cada país es muy distinta y que no se puede generalizar la respuesta económica en áreas completas sin examinar los casos particulares.

El ejecutivo, en su intervención recogida por ABC, también abordó la perspectiva del banco sobre la sostenibilidad. Recordó que este aspecto se mantiene central en la estrategia de BBVA y forma parte de su “ADN” empresarial. Subrayó la importancia de integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio del banco, aunque en algunos mercados, como Estados Unidos, se haya notado una reducción del interés o “apetito” por estos temas. El directivo destacó tres dimensiones principales alrededor de este enfoque: la primera, la sostenibilidad representa una oportunidad de negocio por la necesidad de inversión tanto en infraestructuras como en energía; en segundo lugar, supone un riesgo que las empresas deben gestionar adecuadamente; y, en tercer lugar, identificó la sostenibilidad como un desafío real que ya está influyendo en las dinámicas globales.

Según reportó ABC, Genç recalcó la necesidad de acción ante los retos ambientales, al señalar: “Si nos preocupamos por nuestros hijos y nietos, tenemos que hacer algo.” El directivo citó esta urgencia como parte de la motivación de BBVA en la adopción de modelos más sostenibles y en la promoción de la inversión responsable.

El consejero delegado de BBVA también aludió, de acuerdo con ABC, al papel que la inteligencia artificial jugará en el futuro del sector financiero. Detalló que la adopción de esta tecnología generará “un cambio tan grande y tan rápido” que situará a los bancos en un punto de transformación profunda. BBVA, según afirmó Genç, se encuentra preparando una inversión significativa en inteligencia artificial, motivado por los beneficios que la automatización y digitalización de procesos aportarán tanto al banco como a sus clientes.

Genç explicó que la inteligencia artificial promete cambiar no solo los sistemas de gestión interna, sino también la relación con los usuarios. Destacó que, gracias a estos avances, la aplicación bancaria podrá establecer una interacción conversacional con los clientes, habilitando la ejecución de operaciones mediante órdenes de voz y simplificando los procesos de consulta y solicitud de servicios bancarios. El directivo señaló la convicción del banco de que estas mejoras tecnológicas impactarán positivamente en la experiencia del usuario, facilitando la gestión financiera diaria.

La intervención de Onur Genç en el evento de Deloitte y ABC, según detalló ABC, dejó claro que los factores geopolíticos y tecnológicos confluirán en la definición del panorama económico internacional durante los próximos meses, marcados por el pulso de la inflación energética, la respuesta de los bancos centrales y el desarrollo de nuevas herramientas digitales para el sector financiero.