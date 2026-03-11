Bam Adebayo firma 83 puntos y logra la segunda mayor anotación en un partido en la historia de la NBA

La explosión ofensiva de Bam Adebayo fue evidente mucho antes del último cuarto, cuando ya acumulaba 43 unidades en el marcador al llegar al entretiempo. Según publicó la fuente, el pívot de los Miami Heat finalizó la noche con un total de 83 puntos en la victoria de su equipo, que se impuso 150-129 a los Washington Wizards, cifra que representa la segunda mejor anotación individual en toda la historia de la NBA y que únicamente queda por detrás de los 100 conseguidos por Wilt Chamberlain en 1962.

Los 83 tantos de Adebayo le permitieron rebasar por dos puntos la marca establecida por Kobe Bryant en 2006, cuyo registro permaneció durante dos décadas como el mayor alcanzado por cualquier jugador tras la icónica actuación de Chamberlain. La marca de Bryant se cifraba en 81 y era considerada una de las más difíciles de igualar o superar en el baloncesto profesional estadounidense.

Adebayo, de 28 años, logró esta cifra con un 20 de 43 en tiros de campo, añadió 7 triples en 22 intentos y estableció también un récord de tiros libres acertados, al encestar 36 de 43 lanzamientos desde la línea. El pívot estadounidense, que recibió al menos 20 faltas durante el partido, aprovechó cada visita a la línea de personal para acercarse al récord absoluto en este rubro.

El propio Adebayo reflexionó sobre la dimensión de su hazaña y sobre el hecho de haber superado a uno de sus mayores referentes en la NBA. En declaraciones difundidas tras el partido, expresó: "Me pregunto qué diría (Bryant)... Porque siempre quise hablar con él... Probablemente, me diría que lo volviera a hacer. Fue un momento surrealista superar a alguien a quien idolatrabas de niño."

Su actuación resultó decisiva para un partido disputado en la ciudad de Miami, donde los Heat obtuvieron una abultada victoria frente a los Wizards. Desde el primer momento, Adebayo marcó diferencias, convirtiéndose en el principal referente ofensivo en la cancha y alcanzando ya la cifra de 43 puntos antes del receso de medio tiempo.

Con este rendimiento, Adebayo consolidó su nombre en los registros históricos de la NBA, posicionándose como el segundo jugador con más puntos en un solo partido. Los 36 lanzamientos libres convertidos durante el encuentro también representan la mayor cantidad conseguida por un solo jugador en la liga, un dato que resalta la intensidad y la contundencia que mostró el pívot ante sus oponentes y bajo la presión defensiva de los Wizards.

La importancia de este logro reside no solo en la cantidad de puntos, sino en el contexto histórico y competitivo del baloncesto estadounidense. La cifra de tres jugadores —Wilt Chamberlain, Kobe Bryant y ahora Bam Adebayo— supera los 80 tantos en un partido de NBA. Solo Chamberlain mantiene una marca por encima de la recientemente firmada por el jugador de los Heat, quien ahora comparte un espacio exclusivo con estas figuras.

El partido entre Miami Heat y Washington Wizards se transformó así en uno de los eventos más destacados de la temporada por la actuación de Adebayo, cuyo desempeño superó las expectativas y reescribió parte de la historia de la NBA.