Arabia Saudí asegura haber interceptado ataques iraníes contra un yacimiento petrolífero y una base aérea

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha asegurado este miércoles haber interceptado ataques de drones y misiles balísticos procedentes de Irán contra una de sus bases aéreas en el interior del país y un yacimiento petrolífero del país.

En concreto, la cartera de Defensa saudí ha señalado que han sido "interceptados" y "destruidos" seis misiles balísticos dirigidos hacia la base aérea Príncipe Sultán, empleada por Estados Unidos como alojamiento para su personal militar, en especial para los participantes en maniobras de entrenamiento.

Del mismo modo, el ministerio ha confirmado la destrucción de tres drones que tenían como objetivo el yacimiento petrolífero de Shaibá, situado en el desierto Rub al Jali y que produce un millón de barriles diarios.

Cabe destacar que en la noche de este martes, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también han asegurado estar respondiendo a ataques aéreos iraníes instando a la población civil a permanecer en lugares seguros y a mantenerse actualizados a través de los canales oficiales, recomendación que también ha hecho el Ministerio del Interior de Bahréin, tras haber comenzando a sonar las sirenas de alerta.

En esa misma línea, el portavoz oficial de la Guardia Nacional de Kuwait, el general Jadaan Fadel Jadaan, ha asegurado que han sido derribados ocho drones, al tiempo que ha subrayado que el país está "preparado" para "hacer frente a cualquier amenaza" y responder "con firmeza" a "todo lo que tenga como objetivo perturbar la seguridad del país".

