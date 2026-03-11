Agencias

Al menos seis muertos y cinco heridos en el incendio de un autobús en Suiza

Al menos seis personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas este martes a causa del incendio de un autobús en la localidad de Kerzers, en el cantón suizo de Friburgo, según ha recogido el periódico helvético Le Temps.

Los hechos, que han sido registrados sobre las 18.30 horas de este martes en un autobús postal --servicio que originariamente se utilizaba para entregar el correo y ahora conecta zonas rurales y zonas remotas del país-- han sido confirmados por la Policía de Friburgo a través de sus redes sociales.

"El incendio pudo haber sido provocado deliberadamente", ha señalado el cuerpo cantonal agregando que la Fiscalía ha abierto una investigación penal para determinar las circunstancias del suceso.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes han realizado las correspondientes labores de rescate y extinción del incendio del autobús que se encontraba "envuelto en llamas" cuando los servicios de emergencia acudieron al escenario del suceso.

También lo ha hecho un equipo médico de emergencia que incluía varias ambulancias y un helicóptero, según ha agregado la Policía de Friburgo.

EuropaPress

