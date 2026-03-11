110-46. Caitlin Clark dirige la paliza de Estados Unidos sobre Senegal

San Juan, 11 mar (EFE).- Caitlin Clark logró un doble-doble de 17 puntos y 12 asistencias para conducir este miércoles a Estados Unidos, equipo número uno del mundo, a aplastar a Senegal por 110-46, en el Premundial de Baloncesto Femenino en San Juan, Puerto Rico.

El encuentro, que contó entre sus aficionados con la estadounidense Sue Bird, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y cinco veces campeona olímpica, empezó con dominio de Senegal con marcador de 0-1 con un tiro libre de Yacine Diop restando 8:44, la única ventaja del equipo africano en el desafío.

Tras ese marcador, el quinteto norteamericano anotó su primer tiro de campo y no perdió más la ventaja del desafío celebrado en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Así, junto con un avance de 15-0 por un lanzamiento de Monique Billings restando 4:55 de ese primer periodo, Estados Unidos continuó adelante con marcador de 15-1.

En ese periodo inicial, con 1:22 por jugarse, Clark, la máxima anotadora del baloncesto universitario estadounidense, anotó sus primeros puntos, un triple, para poner el marcador 26-7, una ventaja de 19 tantos, la máxima en el partido en ese momento.

Tras cerrar el periodo inicial con 28-11, Estados Unidos continuó su dominio en el segundo periodo, y con otro triple de Clark amplió la ventaja a 42-15.

El balance ofensivo de Estados Unidos fue de tal magnitud que restando casi 5 minutos de la primera parte, la única estadounidense sin anotar en ese momento era Rao Burrell.

Estados Unidos, dirigido por Kara Lawson, mantuvo su ventajas de 40 tantos por el resto del tercer periodo hasta el último segundo con marcador de 82-36.

En el ultimo cuarto, finalmente Burrell anotó y así todas las estadounidenses marcaron en el encuentro que dominaron con gusto y gana hasta ganarlo por 64 tantos.

Previo al juego entre Estados Unidos y Senegal, España, guiada por 20 tantos de Megan Gustafson, apabulló a Nueva Zelanda, 99-50, en la apertura de la competencia.

El torneo otorgará dos plazas para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.

- Ficha técnica:

110. Estados Unidos (28+31+23+28): Paige Bueckers (9), Kelsey Plum (8), Dearica Hamby (7), Kahleah Copper (10), Chelsea Gray (3), Angel Reese (6), Rhyne Howard (21), Rae Burrell (5), Caitlin Clark (17), Jackie Young (8), Monique Billings (10), Kiki Irlafen (6).

Seleccionador: Kara Lawson.

46. Senegal (11+8+17+10): Nene Ndiaye (12), Victorine Thiaw (2), Sabou Gueye (0), Aminata Ly (1), Khadija Faye (12), Mame Fall (0), Ndioma Kané (6), Mathilde Diop (0), Yacine Diop (3), Fatou Pouye (7), Sokhna Ndiaye (0), Lena Timera (3).

Seleccionador: Cheikh Starr

Árbitros: James Griguol (AUS), Viola Gyorgyi (NOR) y Kevin Lei (CAN). EFE