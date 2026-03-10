ZTE ganó 704 millones de euros en 2025 y elevó un 10,4% sus ingresos, hasta 16.790 millones

ZTE registró un beneficio neto atribuible a los accionistas de 704 millones de euros en 2025, ejercicio en el que sus ingresos alcanzaron los 16.790 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 10,4%, según el informe financiero anual publicado por la compañía de telecomunicaciones china.

El beneficio neto después de partidas extraordinarias se situó en 422 millones de euros. El consejo de administración de la empresa con sede en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, ha propuesto distribuir un dividendo equivalente al 35% del beneficio neto atribuible a los accionistas.

La empresa mantuvo una fuerte disciplina en inversión en I+D, a la que destinó 2.853 millones de euros, alrededor del 17% de sus ingresos, con el objetivo de reforzar su competitividad a largo plazo.

La multinacional china destacó el fuerte impulso de su negocio de Informática, cuyos ingresos aumentaron cerca de un 150% interanual y pasaron a representar el 24,6% de la facturación total del grupo. Dentro de este segmento, los ingresos por servidores y almacenamiento crecieron más de un 200% y las soluciones para centros de datos lo hicieron un 50%.

Los negocios de Hogar y Dispositivos Personales también mantuvieron un comportamiento sólido en 2025 y contribuyeron conjuntamente con el 25,3% de los ingresos totales de la compañía. En este ámbito, ZTE subrayó que los envíos anuales de dispositivos domésticos superaron de nuevo los 100 millones de unidades, mientras que los envíos acumulados de soluciones FTTR alcanzaron los 30 millones.

Por áreas geográficas, los ingresos en su mercado local ascendieron a 11.254 millones de euros, el 67% del total y un 9,4% más que el año anterior, mientras que la facturación internacional se situó en 5.538 millones de euros, el 33% del total, con un crecimiento interanual del 12,4%.

Por segmentos de negocio, Redes de Operadoras generó ingresos de 7.883 millones de euros, el 46,9% del total, en un contexto de menor inversión en infraestructuras de telecomunicaciones en el mercado doméstico, que la compañía compensó con proyectos de centros de datos y el impulso de tecnologías como redes autónomas y redes ópticas de 10 gigabits.

El negocio gubernamental y empresarial duplicó sus ingresos interanuales, hasta 4.667 millones de euros, apoyado en la mayor demanda de computación inteligente por parte de grandes empresas de Internet y clientes de industrias verticales.

El área de Consumo, centrada en dispositivos habilitados con inteligencia artificial (IA), alcanzó unos ingresos de 4.241 millones de euros, un 4,4% más interanual, impulsada por el buen comportamiento de dispositivos personales y el segmento 'gaming'. La compañía resaltó el lanzamiento de terminales como el nubia Z80 Ultra y el nubia Flip 2, así como el avance de su marca RedMagic, que mantiene el liderazgo global en smartphones para e-sports.

ZTE enmarcó estos resultados en su estrategia de "Conectividad + Computación", con la IA como habilitador central, y reafirmó su objetivo de mejorar la rentabilidad y la resiliencia operativa, al tiempo que refuerza su presencia global y su colaboración con socios en sectores como la manufactura, la energía y la gobernanza urbana.